Regardez les membres de Five Finger Death Punch et Steel Panther jouer à Van Halen Classic à Helsinki

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS membres Jason Hook (guitare), Chris Kael (basse) et Charlie Engen (batterie) rejoint PANTHÈRE EN ACIER sur scène hier soir (dimanche 19 janvier) au Cirque d’Helsinki, en Finlande, pour présenter une reprise du VAN HALEN classique “Ain’t Talkin ” Bout Love”. Des séquences vidéo filmées par des fans de leur apparence peuvent être vues ci-dessous.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS est à Helsinki pour le concert de ce soir à Hartwall Arena avec le soutien de MEGADETH. CINQ DOIGTShuitième album, “F8”, sortira le 28 février via Meilleure musique de bruit.

PANTHÈRE EN ACIER poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Règles du Heavy Metal”, qui a été publié en septembre dernier. Le disque, qui est décrit dans un communiqué de presse comme une “version heavy metal d’un manuel d’auto-assistance et d’un album de fête ultime combinés”, a de nouveau été produit par Jay Ruston, qui a collaboré avec le groupe sur tous ses enregistrements précédents, y compris ceux de 2017 “Abaisser la barre”.

PANTHÈRE EN ACIER se spécialise dans l’imitation et l’exagération des aspects les moins flatteurs du métal des cheveux des années 1980, avec un contenu sexuel impénitent et non PC comme thème lyrique préféré.

La musique du groupe a été décrite comme “VAN HALEN se rencontre MOTLEY CRUE se rencontre RATT se rencontre «Wayne’s World», avec des cris d’opéra, de la misogynie, des solos de guitare déchiqueteurs et un overdrive libidinal. “

Il y a douze ans, PANTHÈRE EN ACIER a changé son nom de MÉTAL SKOOL à son surnom actuel et a déplacé le centre de son acte des couvertures en métal des années 80 aux originaux.



