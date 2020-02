Regardez les Red Hot Chili Peppers et le premier concert de la réunion de John Frusciante

Le guitariste John Frusciante a joué son premier concert depuis sa réunion avec Red Hot Chili Peppers. Frusciante s’est produit pour la dernière fois avec le groupe en 2007. Il a rejoint Anthony Kiedis et Flea pour un set de trois chansons lors d’un concert commémoratif pour Andrew Burkle organisé par la Fondation Tony Hawk. Stephen Perkins de Jane’s Addiction a joué de la batterie pour Chad Smith alors que les Chili Peppers jouaient «Give It Away», «Not Great Men» de Gang of Four et «The Woanna Be Your Dog» de The Stooges.

Frusciante a rejoint les Chili Peppers en décembre après une absence de 10 ans, en remplacement de Josh Klinghoffer. C’est la deuxième fois que Frusciante revient aux Chili Peppers; il quitte le groupe pour un sort dans les années 1990. Klinghoffer est récemment apparu sur le podcast WTF avec Marc Maron et a discuté de son départ, notant que c’était un «choc complet mais pas une surprise» et qu’il ressentait une «grande vague d’amour pour eux et d’amour pour tout». [he] a été en mesure de faire avec eux. »Les Chili Peppers sont prévus pour trois festivals en mai: Hangout en Alabama, Boston Calling et BottleRock à Napa, en Californie.

Lisez Pitchfork’s Sunday Review of Frusciante’s To Record Only Water for Ten Days.

.