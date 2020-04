Regardez les stars de SNL chanter la «journée parfaite» de Lou Reed pour Hal Willner

Le producteur de films, de télévision et de musique Hal Willner est décédé à 64 ans cette semaine avec des symptômes compatibles avec COVID-19. Willner était un producteur de longue date de sketches musicaux de Saturday Night Live et a produit des disques pour Lou Reed. En hommage à leur regretté collègue, plusieurs stars de l’histoire de SNL ont rendu hommage à Willner en chantant le refrain de “Perfect Day” de Lou Reed. Regardez-le se produire ci-dessous.

Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph, Rachel Dratch, Molly Shannon et Ana Gasteyer faisaient partie des anciens membres du casting qui ont chanté “Perfect Day”, tandis qu’Adam Sandler, John Mulaney, Fred Armisen, Bill Hader, Pete Davidson, Kate McKinnon, et Kenan Thompson a offert des monuments à leur défunt collaborateur.

L’épisode a également présenté une performance de l’invité musical Chris Martin, qui a couvert “Shelter From the Storm” de Bob Dylan. De plus, Pete Davidson a livré deux croquis musicaux (dont un sur Drake).

