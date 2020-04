Regardez Lewis Capaldi jouer avant de vous lancer dans l’émission de ce soir

Hier soir, le 3 mars, Lewis Capaldi a joué en direct sur The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (Home Edition) effectuant ‘Before You Go’ dans le confort de sa propre maison.

Distance n’a pas empêché le jeune auteur-compositeur-interprète écossais d’avoir un impact en interprétant une version émotionnelle de la chanson que vous pouvez consulter ci-dessous.

Lewis Capaldi n’est pas étranger à The Tonight Show alors qu’il interprétait son tube mondial «Someone You Loved» dans l’émission en octobre 2019. Dans l’épisode d’hier soir, Jimmy Fallon a également interviewé Miley Cyrus et Rachel Brosnahan, la star de La merveilleuse Mme Maisel.

Publié à l’origine en novembre 2019«Before You Go» est le premier nouveau morceau de Capaldi depuis que son premier album très prisé Divinely Uninspired To A Hellish Extent est sorti via Virgin EMI en mai 2019 et a atteint la première place des charts britanniques. L’album a été certifié Gold une semaine après sa sortie, ce qui en fait le premier album le plus vendu d’un artiste britannique en plus de huit ans.

Au moment de la sortie d’Avant de partir, la star écossaise s’est rendue sur Instagram pour publier une déclaration sur la nouvelle chanson, l’appelant la chanson «la plus personnelle» qu’il ait diffusée jusqu’à présent. Il a écrit: “L’année écoulée a été absolument sauvage, n’a pas pensé en un million d’années que tout cela m’arriverait.

«Il y a moins de deux ans, j’ai eu la chance de faire des concerts dans de petits pubs et bars chez moi en Écosse et j’écris en quelque sorte avec un single numéro 1 en Amérique.»

Divinely Uninspired To A Hellish Extent comprend les 10 meilleurs singles “Grace”, le numéro un britannique et américain, “Someone You Loved” et “Hold Me While You Wait”, parmi plusieurs déjà inclus dans les premiers EP de Capaldi.

Il a également été confirmé cette semaine que Divinely Uninspired To A Hellish Extent n’a pas quitté le Top 10 des charts britanniques depuis sa sortie – il y a 42 semaines. Cela en fait l’album le plus vendu de 2019 et 2020.

