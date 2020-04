Regardez l’ex-batteur de Sepultura Igor Cavalera se battre contre le kit

Nouvelle vidéo de l’ancien SEPULTURA et actuel CAVALERA CONSPIRACY le batteur Igor “Iggor” Cavalera On peut voir ci-dessous la pratique de nouveaux rythmes dans ce qui semble être son studio de répétition à Londres.

Depuis plus d’une décennie, Igor a fait partie du MIXHELL Projet DJ / hip-hop / électro avec sa femme Laima Leyton.

Vivant maintenant à Londres, Laima et Igor produisent et se produisent ensemble depuis 2004 et ont tourné en Europe et aux États-Unis depuis 2007. Après avoir collaboré avec des artistes tels que Diplo, MSTRKRFT, 2manydjs et DJ Hell, entre autres, ils ont construit une solide carrière underground dans la musique électronique, dans laquelle ils se produisent avec des instruments live.

Dans une interview de 2009, Igor a été demandé si SEPULTURA et CAVALERA CONSPIRACY les fans aimeront MIXHELL. Igor – qui joue de la batterie live dans MIXHELL tandis que Laima est le DJ – a répondu: “Je ne sais pas. Je l’apprécie vraiment, parce que pour moi c’est toujours très, très extrême. Ma batterie est très énergique. Elle a juste des grooves différents de ce que je fais avec CAVALERA. “

Lorsqu’on lui a demandé comment son expérience en métal avait affecté son travail avec MIXHELL, Igor a répondu: “Pour moi, même quand je jouais du métal, j’ai toujours essayé de nouvelles choses, je n’ai jamais été [thing]. C’était toujours, comme, très ouvert d’esprit. Quiconque a suivi le SEPULTURA années sait que nous avons essayé de nouvelles choses; il ne s’agissait pas d’être coincé dans le temps; il s’agissait toujours de monter. Donc pour moi, MIXHELL est une continuation de ma carrière. “

Igor la gauche SEPULTURA en juin 2006 en raison de “différences artistiques”. Son départ du groupe est survenu cinq mois après avoir annoncé qu’il faisait une pause dans SEPULTURAactivités de tournée pour passer du temps avec sa seconde épouse et leur fils (né en janvier 2006).

L’année dernière, Igor fait équipe avec Wayne Adams (BIG LAD, PÉDALES DE MORT, JOHNNY BROKE) pour former PETBRICK projet. Le premier album du groupe, “JE”, est sorti en octobre via Activités de cercueil fermé aux Etats-Unis.



Film de @laimaleyton

Publié par MIXHELL le dimanche 12 avril 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).