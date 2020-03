Regardez l’excellente nouvelle vidéo «Coupez-moi» de Moses Sumney

Le single de Moses Sumney “Cut Me” a un nouveau clip, réalisé et écrit par Sumney, qui joue également dans le visuel aux côtés d’Emara Neymour-Jackson et de Malachi Middleton. Cela commence avec Sumney à l’arrière d’une ambulance alors que Neymour-Jackson et Middleton jouent des trombones. La paire juge ensuite et marque une routine de danse de Sumney. La vidéo se termine avec Sumney à cheval sur l’ambulance. Regardez le clip ci-dessous.

Plus tôt cette année, alors que l’émission était toujours diffusée en studio, Sumney a interprété «Cut Me» sur Colbert. La chanson apparaît sur le nouvel album de Sumney græ. La première partie est sortie plus tôt cette année, et la seconde moitié arrive le 15 mai. L’album comprend également “Polly”, “Me in 20 Years” et “Virile”.

Lisez l’article de couverture de Pitchfork «Moses Sumney est prêt à revendiquer ses projecteurs».

.