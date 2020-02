Regardez Lil Wayne interpréter «Dreams» sur Fallon

Lil Wayne a interprété sa chanson «Dreams» dans le Tonight Show avec Jimmy Fallon avec l’aide des Roots. Découvrez-le ci-dessous.

La semaine dernière, Wayne a sorti son dernier album Funeral, avec des fonctionnalités de Big Sean, Lil Baby, Jay Rock, the-Dream, Adam Levine, et plus encore. Il a également été révélé être “The Robot” dans l’émission Fox The Masked Singer. À la fin de l’année dernière, il a figuré sur une chanson de Travis Barker avec Rick Ross, «Gimme Brain».

Lisez «Long chemin de Lil Wayne vers Tha Carter V» sur le terrain.

