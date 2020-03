Regardez Lil Yachty, Drake et DaBaby dans «Oprah’s Bank Account»

Lil Yachty vient de déposer son nouveau single, ‘Oprah’s Bank Account (avec Canard et DaBaby) », ainsi qu’une vidéo épique et comique mettant en vedette les trois artistes.

Le rappeur nominé aux Grammy Awards, qui a fait équipe avec le réalisateur X («Hotline Bling»), joue non seulement l’hôte légendaire du talk-show (connu sous le nom de «Boprah» dans la vidéo de neuf minutes), mais a également conceptualisé et écrit les croquis de la vidéo. Le nouveau morceau a été produit par le collaborateur de longue date EarlOnTheBeat, et précède le quatrième album studio de Lil Yachty, Lil Boat 3, qui sortira plus tard ce printemps.

Dans la première scène de la vidéo, Drake joue un invité dans l’émission Boprah et discute de son nouvel accessoire – les boucles d’oreilles. Il embrasse à contrecœur la nouvelle génération de rappeurs (comme on le voit sur “Tok Tik”), et appelle Lil Yachty (ou, “Yacchhy”, comme il le dit) pour être à “l’avant-garde de ce mouvement de musique qui devrait être oublié ».

DaBaby est présenté dans une autre scène, où il explique à Boprah comment il fait sonner un album comme une seule et longue chanson. “Si vous faites chaque putain de chanson comme une chanson en cours, vous n’aurez plus jamais à refaire une autre chanson … Je serai triple platine pour le reste de ma vie”!

Cette collaboration n’est pas la première entre Lil Yachty et Drake. Au début de l’année, Yachty est apparu dans le clip de la chanson à succès de Future, «Life Is Good», qui mettait en vedette Drake. Le jeune rappeur recherché a également uni ses forces à celles de Cardi B et Offset, Calvin Harris, Kehlani et Chance the Rapper.

Dans une interview qui a été publiée plus tôt aujourd’hui sur Complex, Yachty a expliqué comment la piste a vu le jour. Au départ, «J’ai fait la chanson moi-même. DaBaby, il a eu un rendez-vous à Atlanta, et je suis allé… J’ai passé du temps avec lui pendant trois ou quatre heures là-bas, et je me disais: «Tu veux aller au studio»? Il est venu et j’ai joué [the song]et il a adoré. Il pensait que c’était un succès, alors il a sauté dessus, ce qui était vraiment cool. C’était peut-être trois ou quatre jours après mon arrivée ».

Puis Drake a entendu la chanson sur la finsta de Yachty. «Il était comme« Yo, c’est de la drogue », ce qui m’a époustouflé. Bien sûr, c’est le pote, mais lui montrant l’amour comme ça, [was cool]. Puis il [told me to] envoyez-le. Je ne savais pas qu’il était sérieux, mais il s’y est mis ».

Le rappeur avait finalement ses fans en tête quand il a sorti le nouveau single. “Je pense que la chanson est si bonne et entraînante, mes fans l’apprécieront. C’est la chose la plus importante ».

Lil Yachty a également partagé quelques détails sur son prochain album, qui, selon lui, est «tout aussi amusant» que la chanson, ajoutant: «Mon album est terminé. Mon album arrive très bientôt. Je n’en ai pas encore parlé, mais ça s’en vient. Cela met fin à la trilogie de mon Lil Boat séries”.

