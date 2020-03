Regardez l’intégralité de la performance de Metallica au château emblématique de Slane en Irlande

METALLICA a lancé une nouvelle série de concerts, “#MetallicaMondays”, où le groupe diffusera la vidéo complète d’un METALLICA spectacle en direct pour les fans sur le groupe Youtube canal et sur Facebook toutes les semaines. Le premier concert à partager a été enregistré le 8 juin 2019 dans le lieu emblématique Slane Castle à Meath, en Irlande, et peut être vu ci-dessous.

Pendant l’ensemble Slane, METALLICA dédié sa version de couverture de “Whisky dans le pot” à Phil Lynott.

“Whisky dans le pot” est l’une des chansons irlandaises traditionnelles les plus jouées et a été enregistrée par de nombreux artistes depuis les années 1950.

METALLICA premier couvert “Whisky dans le pot” en 1998, aurait été inspiré par MINCE LIZZYla version de 1973.

En 2000, METALLICA reçu un Grammy dans la catégorie “Best Hard Rock Performance” pour son interprétation de la chanson.

Après le concert de Slane, METALLICA chanteur James Hetfield a publié une photo sur Instagram de lui et la statue de Lynott à Dublin. “Beaucoup de respect et d’amour pour mon auteur-compositeur préféré, M. Phil Lynott” James a écrit dans une légende d’accompagnement.

METALLICA concert à Slane a marqué la première apparition du groupe en Irlande depuis qu’il a joué à Belfast en 2010 et à Dublin en 2009. Le légendaire groupe de heavy metal n’a pas pu jouer dans le pays pendant la partie intérieure du “WorldWired” tournée en 2018 en raison de la taille de son spectacle.

METALLICA a été largement ignoré du public depuis l’automne dernier lorsque le groupe a annulé une tournée australienne et a annoncé que Hetfield revenait en cure de désintoxication pour la première fois depuis 2002 pour combattre ses dépendances.

Hetfield a fait sa première apparition publique majeure depuis son entrée en cure de désintoxication le 30 janvier, lorsqu’une exposition présentant 10 de ses voitures personnalisées classiques a ouvert ses portes au Petersen Automotive Museum de Los Angeles.

Le lundi, METALLICA a annoncé que sa tournée sud-américaine, initialement prévue pour avril, a été reportée à décembre. En outre, les apparitions du groupe à trois Danny Wimmer présente-les festivals produits en mai ont été annulés: Épicentre à Charlotte, Bienvenue à Rockville à Daytona et Temple Sonique à Columbus.



