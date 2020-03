Regardez l’interview de Gibson TV avec Tony Iommi pour le lancement de la réplique ‘Monkey’

Les célèbres fabricants de guitares Gibson ont annoncé un nouveau partenariat avec le guitariste et co-fondateur Black Sabbath tout aussi vénéré Tony Iommi. La société a créé le Tony Iommi «Monkey» 1964 SG Special Replica, une édition limitée de son bien-aimé 1964 Special SG. La guitare est disponible dans le monde entier auprès des revendeurs Gibson agréés.

Dans une nouvelle interview, Iommi parle de ses modifications de guitare uniques et de la façon dont elles ont créé un son inoubliable sur les sites phares du hard rock de Black Sabbath. Regardez-le ici:

Le Tony Iommi “Monkey” 1964 SG Special Replica est un 1964 SG Special fortement modifié, dans la spécification qui a été largement utilisée dans la gamme originale de Sabbath. On l’entend sur chaque album et tournée que le groupe a entrepris dans les années 1970. La rétro-ingénierie méticuleuse de Gibson et son souci du détail minutieux ont permis la création de 50 répliques exactes, 25 pour droitiers et 25 pour gauchers comme l’original. Chacune des 50 guitares est signée et numérotée par Iommi lui-même.

Gibson a abordé avec amour chaque élément et détail de la spécification de la guitare dans la création des modèles de réplique. Ainsi, l’histoire de la guitare, de sa construction et de son vieillissement peut être racontée, de la frette zéro et des coussinets de cordier d’arrêt aux micros, qui ont été fabriqués à la main au Royaume-Uni par l’apprenti de feu John Birch.

Collier croix en argent, écrin de cercueil

Chacune des guitares comprend une réplique exclusive du collier croix en argent d’Iommi avec un étui à cercueil. Une réplique de sa sangle de guitare de tournée en cuir et un étui de réplique des années 1960, ainsi qu’un certificat d’authenticité sont également présentés.

L’interview d’Iommi avec Gibson TV, pour sa série Icons, est une plongée profonde dans ses premières années à Birmingham, en Angleterre. Il couvre l’accident qui a presque mis fin à sa carrière de guitariste et son Evolution musicale de 55 ans avec Black Sabbath, qui l’a établi comme l’un des plus grands guitaristes de l’histoire du rock.