Regardez Marcus Mumford jouer Lay Your Head on Me ce soir

Marcus Mumford s’est virtuellement arrêté au The Tonight Show de Jimmy Fallon pour interpréter deux chansons, les nouvellement écrites «Lay Your Head On Me» et «You’ll Never Walk Alone», une pochette de Rodgers & Hammerstein le musicien est sorti comme single de charité en mars. Vous pouvez regarder Mumford jouer «Lay Your Head On Me» ci-dessous.

Dans des images tournées par sa femme, l’actrice Carey Mulligan, Mumford a expliqué pourquoi il avait sorti ‘You’ll Never Walk Alone’ plus tôt que prévu. «Il s’agit d’une reprise de« You’ll Never Walk Alone », que j’avais enregistrée en janvier pour Jason Sudeikis, que je connais bien. Je l’ai enregistré parce que j’ai fait la musique de son émission de télévision et nous avons parlé et senti qu’il était approprié d’essayer de le sortir plus tôt. »

Il a ajouté: «Nous l’avons mis pour deux organisations caritatives qui me tiennent vraiment à cœur, War Child UK et la Fondation Grenfell, et aussi juste pour accompagner les personnes qui pourraient l’aimer à travers une période assez étrange.»

“You’ll Never Walk Alone”, à l’origine un incontournable de la comédie musicale Carousel, était un hit britannique en 1963 pour Gerry & the Pacemakers, et plus tard pris comme l’hymne officieux de l’équipe de football de Liverpool. Face à l’épidémie de coronavirus, la chanson est devenue le cri de ralliement mondial en soutien aux professionnels de la santé qui combattent le COVID-19. La version officiellement enregistrée de Mumford le voit jouer du piano, tandis que le rendu en direct sur The Tonight Show vient sur la guitare acoustique.

«Lay Your Head on Me», quant à lui, est une nouvelle collaboration entre Mumford, Major Lazer et la pop star danoise MØ. Les paroles ne parlent pas explicitement de la crise mondiale actuelle, mais reflètent un temps bouleversant. Mumford chante: “Et cela aussi passera, cela aussi passera / Ce ne sera pas toujours le même / Et chaque cicatrice que vous prétendez / Est une pierre sur le chemin de cet endroit.”

