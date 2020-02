Regardez Megadeth effectuer “ Dread and The Fugitive Mind ” pour la première fois depuis des années

MEGADETH joué la chanson “Effroi et l’esprit fugitif” vivre pour la première fois depuis au moins une décennie et demie hier soir (vendredi 14 février) à Prague, en République tchèque. Vous pouvez voir ci-dessous des séquences vidéo filmées par des fans.

“Effroi et l’esprit fugitif” apparu à l’origine sur MEGADETHneuvième album studio, “Le monde a besoin d’un héros”, qui est sorti en 2001. Le LP est entré dans le classement du Billboard 200 au n ° 16 du Billboard 200. C’était le dernier de deux MEGADETH des albums studio pour le batteur Jimmy DeGrasso et le seul à figurer Al Pitrelli sur guitare solo. C’était aussi le dernier album à présenter le bassiste David Ellefson jusqu’à son retour MEGADETH en 2010.

MEGADETH est actuellement en route en Europe en tant que loi de soutien POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS. Le trek a débuté le 20 janvier à Helsinki, en Finlande, et se terminera le 22 février à Sofia, en Bulgarie. Le concert d’Helsinki était MEGADETHest le premier depuis le leader Dave Mustaine a été diagnostiquée avec un cancer de la gorge et sa première apparition en direct depuis 15 mois.

Les 58 ans MEGADETH Le leader a révélé son diagnostic de cancer en juin dernier sur les réseaux sociaux. Cinq mois plus tard, il a accordé une interview à Pierre roulante dans lequel il a dit qu’il n’était pas officiellement en rémission mais qu’il avait terminé le traitement nécessaire et avait commencé la réadaptation. Il a également crédité sa foi pour l’avoir traversé l’épreuve.

MEGADETH et AGNEAU DE DIEU et joindra ses forces pour une tournée à titre d’ensemble en Amérique du Nord cette année, présentée par SiriusXM. Le soutien sur le trek viendra de TRIVIUM et EN FEU.

La tournée de 55 dates sera divisée en deux étapes, dont la première débutera le 12 juin au Jiffy Lube Live à Bristow, en Virginie, et se terminera le 1er août au Pavillon Concord à Concord, en Californie. La deuxième course sera lancée le 2 octobre à l’amphithéâtre financier iTHINK de West Palm Beach, en Floride, et se poursuivra jusqu’au 13 novembre au Reno Events Center de Reno, au Nevada.

MEGADETH travaille sur son 16e album, qui Ellefson dit devrait sortir au début de l’année prochaine.



