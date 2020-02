Regardez Megan Thee Stallion jouer «B.I.T.C.H» sur Fallon

Megan Thee Stallion est apparue dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon jeudi soir (13 février) pour interpréter sa dernière chanson «B.I.T.C.H». Meg portait un body à ceinture rouge et était accompagnée de danseurs de réserve. Regardez-les se produire sur la scène Tonight Show remplie de brouillard ci-dessous.

Hier aussi, Meg et Phony Ppl de Brooklyn ont partagé le clip de leur nouveau morceau «Fkn Around». Trouvez aussi ci-dessous.

En plus de «B.I.T.C.H.» et «Fkn Around», Megan Thee Stallion a sorti la chanson «Diamonds» de Birds of Prey avec Normani. Elle prépare également son prochain album Suga.

