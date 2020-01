Regardez Mitski jouer «Happy» à Austin City Limits

Mitski est un invité musical des Austin City Limits de ce week-end. Avant l’épisode, ACL a partagé une vidéo de Mitski interprétant «Happy» de Puberty 2. 2016 Regardez ci-dessous. L’épisode complet sera diffusé sur PBS le samedi 18 janvier à 21 h. Est.

Mitski a sorti Be The Cowboy pour la dernière fois en 2018. À venir, elle a un morceau intitulé “Cop Car” sur la bande originale de The Turning de Floria Sigismondi.

Lisez le long métrage de Pitchfork «Ne pleurez pas pour Mitski» et voyez où Be The Cowboy a atterri sur la liste de Pitchfork des «200 meilleurs albums des années 2010».

Regardez Mitski sur «Over / Under» de Pitchfork:

.