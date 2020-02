Regardez Moses Sumney jouer «Cut Me» sur Colbert

L’épisode d’hier soir de The Late Show With Stephen Colbert a présenté une performance de l’invité musical Moses Sumney, marquant ses débuts aux États-Unis en fin de soirée. Il a interprété sa nouvelle chanson «Cut Me». Regardez-la se produire ci-dessous.

La chanson apparaît sur la première partie de son nouvel album en deux parties græ. La première partie arrive le 21 février, et son suivi arrive le 15 mai. «Cut Me» suit les chansons précédemment publiées «Polly», «Me in 20 Years» et «Virile».

Le dernier album studio de Moses Sumney était Aromanticism de 2017. Découvrez où cet album a atterri sur la liste de Pitchfork des «200 meilleurs albums des années 2010».

