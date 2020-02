Regardez Ozzy Osbourne jouer «Qu’y a-t-il dans la boîte? Avec Fa Ze Clan

Dans les derniers “Qu’y a-t-il dans la boite” séries de défis, divertissement de jeu et organisation de sports électroniques FaZe Clan s’est associé à l’emblématique rock star Ozzy Osbourne pour un autre épisode divertissant mettant en vedette des moments comiques avec Ozzy, sa famille et les membres du FaZe Clan équipe. Ayant recueilli plus de trois millions de vues dans les épisodes précédents, le FaZe Clan l’équipe a été accueillie par Ozzy et Sharon à leur domicile pour filmer cette installation spéciale de la série.

Ozzy, qui sort son nouvel album, “Homme ordinaire”, ce vendredi, est doué d’un personnalisé FaZe Clan Box et maillot officiel de l’équipe pour lancer les festivités. Ensemble avec Sharon et quelques-uns des Déconcerter membres de l’équipe FaZe Temperrr, FaZe Adapt De plus, ils participent tous au défi de la boîte avec des serpents, un hérisson, un chien, une tortue, des insectes et plus encore.

La vidéo complète se trouve ci-dessous.

FaZe Clan, le leader de l’e-sport compétitif et du divertissement pop-gaming, est connu pour sa liste de 85 personnalités influentes du jeu actives sur le contenu numérique et les plateformes de streaming, y compris Youtube, Mixer, Tic, Instagram et Twitter.



