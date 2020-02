Regardez Philip Anselmo chanter Never Before Performed Pantera Song ‘We Grind That Axe For Long Time’

PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLEGAUX effectué le PANTERA chanson “Nous allons moudre cette hache pendant longtemps” live pour la première fois lors de leur concert du 30 janvier à Osaka, au Japon Umeda Club Quattro. La piste, qui est tirée de PANTERAdernier album studio de 1999 “Réinventer l’acier”, n’avait jamais été joué en direct par l’emblématique groupe de métal texan.

Ancien PANTERA chanteur Philip Anselmo a présenté la chanson à la foule d’Osaka en disant: “Ces chansons sont toujours, toujours, toujours un hommage et un Vinnie Paul et Dîme,” se référant à PANTERAdéfunt batteur Vinnie Paul Abbott et guitariste “Dimebag” Darrell Abbott. “PANTERA n’a jamais joué cette chanson que nous sommes sur le point de jouer – nous ne l’avons jamais jouée en direct. C’est la première fois que nous le jouons en direct. “

“Hé, c’est spécial”, a-t-il ajouté. “C’est un pour le hardcore PANTERA Ventilateurs.”

L’été dernier, Anselmo parlé à Revolver de sa décision de jouer un certain nombre de PANTERA chansons pendant la tournée en cours avec son groupe solo, PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLEGAUX.

“Nous étions à environ un mois de la tournée[ladeuxième[thesecondILLEGALS album, «Choisir la maladie mentale comme une vertu»]quand Vince Paul est décédé et c’était horrible et tellement inattendu “, a-t-il dit.” C’est quelque chose qui m’a stoppé net. J’étais dans ma cuisine et je suis juste tombé au sol et j’ai juste dû respirer un peu. C’est alors que le grand plaidoyer pour que nous fassions plus PANTERA les chansons devinrent irrésistibles. L’hommage devait être alors. Il fallait que ce soit juste. Et je n’ai jamais pensé que ce serait LES ILLEGAUX. De toute évidence, la mission pour nous était d’être un groupe de death metal troué dans le mur. Je dois leur dire d’énormes accessoires pour apprendre la PANTERA Matériel. Ils n’ont même pas bronché, mec, et se sont contentés.

“L’ambiance de la plupart des émissions a été tellement géniale, mec”, a-t-il poursuivi. “Et ce qui me chatouille vraiment, c’est de voir les jeunes sangs dans le public, paniquer PANTERA des trucs. Et tu sais que ce sont leurs parents qui les ont PANTERA. “

Au sujet de savoir si son PANTERA l’hommage continuera dans le futur, ou si c’est quelque chose qu’il fait en ce moment, Anselmo a déclaré: “Je voudrais que ce soit juste pour l’instant. Pour moi, PANTERA était PANTERA et il n’y a pas de substitut. Donc, jouer ces chansons, ça ne me dérangeait pas de le faire pour une chose unique ici et là avec un groupe de gars – nous le faisions dans ‘Metal Masters’, [with] Kerry King et le ANTHRAX les gars. Mais je n’allais pas apprendre un ensemble de PANTERA avec un autre groupe. Je ne me sentais pas autorisé à le faire. Ce n’est pas comme si je me sentais en droit maintenant. Je sens maintenant que c’est nécessaire. “

Jusqu’à sa mort en juin 2018, Vinnie est resté en termes non parlants avec Anselmo, que le batteur a indirectement blâmé pour la mort de Dimebag, qui était son frère.

Vinnie Paul et Dimebag cofondé PANTERA. Quand PANTERA rompu en 2003, ils ont formé DAMAGEPLAN. Le 8 décembre 2004, lors d’une représentation avec DAMAGEPLAN à la Villa Alrosa à Columbus, Ohio, Dimebag a été abattu sur scène par un schizophrène en difficulté qui croyait que les membres de PANTERA volaient ses pensées.

Vinnie Paul est décédé d’une cardiomyopathie dilatée, d’une hypertrophie cardiaque et d’une grave maladie coronarienne. Sa mort était le résultat d’un affaiblissement chronique du muscle cardiaque – ce qui signifie essentiellement que son cœur ne pouvait pas pomper le sang aussi bien qu’un cœur sain.

Vinnie a été enterré le 30 juin 2018 à côté de son frère et de leur mère, Carolyn, au cimetière Moore Memorial Gardens à Arlington, au Texas.



