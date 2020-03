Regardez Phoebe Bridgers couvrir «Mamah Borthwick (A Sketch)» de Conor Oberst

Phoebe Bridgers a partagé une couverture de “Mamah Borthwick (A Sketch)” de Conor Oberst pour aider à collecter des fonds pour le Bootleg Theatre, le lieu de Los Angeles où Bridgers écrit qu’elle et Oberst se sont rencontrés pour la première fois. Regardez la vidéo ci-dessous et faites un don via le GoFundMe du site.

Une déclaration sur le GoFundMe du Bootleg Theatre se lit comme suit: «Cela nous attriste profondément qu’en raison du Coronavirus (COVID-19), notre seule option viable pour l’instant est de fermer nos portes et d’espérer pour le mieux. Il est incertain si et / ou quand nous serons en mesure d’ouvrir à nouveau nos portes, nous aimerions donc prendre ce temps pour remercier chacun d’entre vous qui nous a soutenus auparavant de quelque manière que ce soit, sous une forme ou une autre. »

“Mamah Borthwick (A Sketch)” apparaît sur les albums solo d’Oberst Ruminations and Salutations. Le mois dernier, Phoebe Bridgers a partagé le nouveau morceau «Garden Song».

if you can, donate to save the venue where I met conor. here’s a conor song. https://t.co/0WZ3IDw2QP pic.twitter.com/ytQighu4Jz — traitor joe (@phoebe_bridgers) March 30, 2020

.