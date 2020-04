Regardez Phoebe Bridgers jouer «Kyoto» dans sa baignoire pour Kimmel

Phoebe Bridgers était l’invitée musicale de l’épisode d’hier soir de Jimmy Kimmel Live !, où elle a fait une téléconférence depuis sa baignoire pour interpréter «Kyoto». Bridgers s’est accompagnée sur un synthétiseur. Découvrez-le ci-dessous.

Le mois dernier, Jeff Tweedy et ses fils ont interprété «Evergreen» pour Kimmel assis dans leur salle de bain.

Le nouvel album de Bridgers, Punisher – la suite de son premier Stranger in the Alps en 2017 – sortira le 19 juin via Dead Oceans. Elle a récemment sorti «Garden Song».

Aujourd’hui à 16 h Eastern, Bridgers jouera un concert à domicile diffusé en direct sur Instagram de Pitchfork.

Revisitez l’interview de Pitchfork avec le Bridgers mettant en vedette “boygenius, le super groupe sans Egol de vos rêves de rock indépendant”.

