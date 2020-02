Regardez Queen + Adam Lambert créer “Whole Lotta Love” de Led Zeppelin

Queen + Adam Lambert ont tourné ensemble ces dernières années pour donner des concerts avec une setlist qui s’écarte rarement des classiques que tout le monde aime comme “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love” et “Another One Bites the Dust” certains. Mais lors de son dernier concert, le classique de Led Zeppelin “Whole Lotta Love” a grondé les cornes pour devenir la première chanson non-Queen à sonner sur le Rhapsody Tour.

Lors de précédentes tournées de Queen + Lambert, les légendes du rock britannique ont lancé des chansons solo de Lambert, mais cette version de “Whole Lotta Love” est la seule qu’ils ont touchée et qui n’est pas l’une des deux de cette tournée. Au lointain 2015, à l’O2 Arena de Prague, ils l’avaient déjà touché pour la première fois.

Cependant, la chanson a joué un rôle très important dans l’histoire de l’association de Queen avec Lambert. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas les origines de ce grand chanteur, Lambert a participé à la huitième saison d’American Idol dans laquelle il occupait la deuxième place. PMais ce qu’il a gagné, c’est l’attention absolue du claviériste de Queen, Spike Edney, qui l’a découvert en regardant le spectacle avec sa femme.

“Je suis allé remplir mon martini et j’ai pu voir la dernière minute de lui chanter” Whole Lotta Love “”, a déclaré Edney à Rolling Stone l’année dernière. «Quand il a atteint la fin, j’ai pensé: vamos C’est parti. C’est là que ça compte. Il a chanté la cadence finale et l’a simplement survolé. C’était sans effort. J’ai pensé: “Wow. Cela nécessite certaines compétences pour pouvoir le chanter avec ce genre de confiance.. Ensuite, je l’ai cherché sur Google et lou d’abord j’ai vu comment “Bohemian Rhapsody” a chanté a cappella dans son audition. J’ai envoyé un e-mail disant: «J’en ai trouvé un en direct» ».

Ce fut le début d’un nouvel épisode de l’histoire de Queen. Quelque chose qui rendrait à nouveau des millions de personnes infiniment heureuses. Queen et Lambert sont restés ensemble depuis la première fois qu’ils ont fait une tournée ensemble en 2014, et pour donner un coup de main, le film biographique Bohemian Rhapsody a de nouveau créé un boom de popularité pour Queen.

Pour comprendre l’excitation, ils vendent maintenant plus de billets que lorsqu’ils étaient en tournée avec Freddie Mercury en 1986. “Il est intéressant de regarder et de voir des gens chanter avec convoitise chaque chanson qui figurait dans le film”, a déclaré Edney, “et sembler vide pendant chaque chanson qui ne l’était pas.” Écoutez la couverture issue du classique de Led Zeppelin ici: