Regardez Queen + Adam Lambert jouer «We Are The Champions» en quarantaine

Une vidéo de REINE + ADAM LAMBERT exécution d’une version de quarantaine de “Nous sommes les champions” peut être vu ci-dessous. Le clip d’écran partagé, avec Lambert avec guitariste Brian May et batteur Roger Taylor, comprenait un léger ajustement des paroles de la chanson, avec Lambert changer le pronom titulaire de «nous» en «vous» dans une apparente démonstration de solidarité.

Lambert, Taylor et Peut d’abord partagé la scène pendant “Idole américaine” en mai 2009 pour une représentation de “Nous sommes les champions”. Ils se sont à nouveau associés en 2011 au MTV European Music Awards à Belfast, en Irlande, pour une finale électrisante de huit minutes “Le spectacle doit continuer”, “Nous allons vous bercer” et “Nous sommes les champions” et à l’été 2012, le chanteur a effectué une série de spectacles avec REINE à travers l’Europe ainsi que des dates en Russie, en Ukraine et en Pologne. Ils ont depuis effectué un certain nombre de tournées et se sont produits dans certains des plus grands festivals du monde.

Plus tôt dans le mois, Lambert, qui était le premier homme gay ouvertement à avoir un album n ° 1 sur le palmarès Billboard 200, a parlé de son passage avec REINE dans une interview avec la Finlande Kaaos TV. Il a dit: “C’est un honneur absolu de chanter REINE musique pour les fans du monde entier. Ces chansons sont si célèbres et si énormes et ce groupe est si emblématique, et donc prendre la scène avec eux est toujours une réelle opportunité et un vrai cadeau que j’ai reçu. Et j’aime Brian et Roger – ils sont si faciles à travailler – et nous nous amusons. C’est une grande sensation de famille maintenant. Et nous faisons cela depuis huit ans, et j’aime que je continue d’avoir l’opportunité de tourner avec eux. “

On lui a demandé s’il était totalement nerveux quand il a commencé à tourner avec REINE, Lambert a déclaré: “Au début, j’étais définitivement. Oui, absolument. Et maintenant ce qui est si bien, c’est que nous sommes huit ans, et maintenant je ne suis pas nerveux. Et donc ça m’a vraiment aidé à avoir confiance en moi et c’est vraiment donné moi un sentiment d’accomplissement en travaillant avec eux. “

Peut décrit précédemment Lambert comme le seul chanteur que le groupe avait trouvé capable de remplir les chaussures de REINEle chanteur d’origine de Freddie Mercury, décédé en 1991 des complications du SIDA. “Adam est la première personne que nous avons rencontrée qui peut faire tout le REINE catalogue sans clignoter “, a déclaré Peut. “Il est un don de Dieu.” Taylor fait écho aux sentiments du guitariste, ajoutant: “[[Adam‘s]incroyablement musical, et nous prenons certainement tout ce qu’il dit très au sérieux. ”