Regardez Queen Reprise Iconic 1985 Live Aid Set au concert de Fire Fight Australia

Pour la première fois de son histoire, REINE, face au chanteur Adam Lambert, interprète l’emblématique groupe en 1985 Live Aid fixé le 16 février au Fire Fight Australia concert bénéfice à Sydney.

REINE joué le jeu original de 22 minutes composé de six chansons: “Rhapsodie bohémienne”, “Radio Gaga”, “Marteler à tomber”, “Crazy Little Thing Appelé Amour”, “Nous allons vous bercer” et “Nous sommes les champions”.

Dans le cadre de la performance, REINE inclus des images et audio du défunt chanteur Freddie Mercury de Live Aid pour une foule chantant.

Une séquence vidéo filmée par des professionnels de la performance a été créée le REINEest officiel Youtube plus tôt aujourd’hui et peut maintenant être vu dans son intégralité ci-dessous.

REINE‘apparition au Live Aid Le concert-bénéfice au stade de Wembley a été qualifié de «plus grande performance live de tous les temps». Le concert du 13 juillet 1985 a été organisé pour lever des fonds pour la famine en Éthiopie et REINE livré ce qui était sans doute la performance qui a volé la vedette.

REINEc’est Live Aid la performance a été recréée pour le biopic du groupe, “Rhapsodie bohémienne”, qui est sorti en 2018. Le film est devenu le biopic musical le plus rentable de tous les temps, rapportant plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. C’était malgré une réaction tiède des critiques lors de sa libération.

Les 10 heures Fire Fight Australia le concert profite aux organisations clés qui fournissent une aide vitale à court, moyen et long terme pour le sauvetage, la récupération et la réhabilitation dans les zones australiennes touchées par le feu. Des musiciens de renommée internationale et locaux s’uniront pour partager une scène pendant la période de besoin du pays.

Les feux de brousse en Nouvelle-Galles du Sud ont détruit plus de 2 400 maisons et brûlé plus de 13 millions d’acres dans l’État le plus peuplé d’Australie.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).