Regardez Ratt jouer à Jim Thorpe, en Pennsylvanie

Séquences vidéo filmées par des fans de RATTLe concert du 21 décembre à Penn's Peak à Jim Thorpe, en Pennsylvanie, peut être vu ci-dessous.

RATTLa gamme actuelle comprend des membres originaux Stephen Pearcy (voix) et Juan Croucier (basse), avec batteur Pete Holmes (BLACK 'N BLUE) et guitaristes Jordan Ziff et Chris Sanders (BRITNY FOX, KNIGHT FURY).

Pearcy a récemment confirmé à The Metal Voice que RATT prévoit de rendre la nouvelle musique disponible en 2020.

"Le format de la musique et de la libération et ceci et cela est tellement différent", at-il dit. "Je sort toujours des disques solo, à peu près chaque année, juste parce que j'aime écrire et essayer différentes choses, expressions et autres.

"Avec RATT, nous allons tourner pour un disque ", a-t-il poursuivi." Nous allons probablement sortir quelques singles d'abord. Et voyez ce qui se passe. S'il se déclenche, nous irons de l'avant et enregistrerons. Voilà la partie facile. Avoir les chansons est la partie difficile. (Rires) Nous allons libérer un couple et voir ce qui se passe. Bien sûr, nous espérons que les gens s'en sortiront. Ça fait pas mal de temps. "

Interrogé sur la direction musicale du nouveau RATT Matériel, Stephen dit: "Bien sûr, ça va être dans le RATT norme. On a Juan (Croucier, basse) sur les voix de back-up et nous le recevons avec les arrangements et l'écriture aussi. Quand nous entrons dans RATT mode d'écriture, quelque chose clique simplement là-bas. Nous savons ce qui est RATT la musique et ce qui ne l'est pas. Mais nous verrons ce qui se passe. J'aimerais devenir un peu plus agressif mélodiquement – quelque chose comme l'EP ou entre les deux (1984) «(Hors de) la cave» et (1985) «Invasion (de votre vie privée)». Nous visons un "Ratt 'n' roll" plus dur. ""

RATT n'a pas sorti de nouvelle musique depuis 2010 "Infestation" album.

En janvier dernier, Pearcy a subi une chirurgie du genou. L'opération intervient trois mois après deux désastres RATT montre que le chanteur de 63 ans a été frappé d'incapacité au point où il a eu du mal à se remémorer



