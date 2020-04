Regardez Ravi Shankar enseigner à George Harrison dans une vidéo rare

Une nouvelle vidéo de la BBC rend hommage au maître musicien indien Ravi Shankar à l’occasion de son centenaire. Les images rares fournies par la Fondation Ravi Shankar incluent un moment intime entre l’artiste et George Harrison, alors que Shankar enseigne le guitariste des Beatles au sitar. Harrison, qui a rencontré l’artiste en 1966, s’est profondément inspiré de Shankar et a intégré les styles de musique indiens classiques tout au long de sa carrière. Les deux resteraient amis et collaborateurs de toujours.

En plus des Beatles, le artiste extrêmement influent a inspiré bon nombre des plus grands noms de la musique occidentale, notamment John Coltrane, The Byrds, les Rolling Stones, le violoniste Yehudi Menuhin et le Paul Butterfield Blues Band. Dans le clip vidéo, la fille de Shankar, Anoushka, a déclaré à la BBC que «les gens étaient attirés par cette nouvelle musique qu’ils n’avaient jamais entendue auparavant et il était le bon type de personne pour vouloir l’enseigner et la partager».

Anoushka, qui est une musicienne et compositrice talentueuse à part entière, a ajouté: «La plupart des gens à travers les cultures et les générations semblent connaître le nom de Shankar. Il y a certainement eu des décennies où il était le nom indien de la maison qui mettait l’Inde sur la carte, culturellement et artistiquement. »

Anoushka a également indiqué qu’une multitude de concerts, de galas et de premières avaient été prévus pour célébrer son père, qui aurait eu 100 ans le 7 avril. À la lumière de la pandémie de COVID-19, bon nombre de ces événements ont été reportés, bien que les fans puissent s’attendre à des hommages numériques entre-temps.

À la lumière des événements mondiaux actuels, Anoushka a également discuté de l’importance thérapeutique de la musique. “Je pense qu’il y a beaucoup à dire en ce qui concerne les vibrations positives dans le monde, et je pense que la musique qui élève et guérit a beaucoup de pouvoir … Je pense vraiment que des tas de gens sont à l’écoute de leur moi supérieur et que la positivité et que espoir et paix – je pense que cela fait une différence. Et donc tout art – tout ce qui aide les gens à le faire – a une valeur incroyable. »

Shankar, décédé à l’âge de 92 ans en 2012, était l’un des musiciens les plus acclamés de son temps. “Je pense vraiment qu’il était l’un des plus grands musiciens qui ait jamais vécu”, a déclaré Anoushka, ajoutant que sa connaissance des ragas “était inégalée”. Parmi les nombreux prix qui lui ont été décernés tout au long de ses 80 ans de carrière, Shankar a été célébré à titre posthume par les Grammys en 2013 avec un Lifetime Achievement Award (accepté par son autre fille, Norah Jones), tandis qu’en 1999, l’Inde lui a décerné le prix du pays la plus haute distinction civile, le Bharat Ratna.

Écoutez le meilleur de Ravi Shankar sur Apple Music et Spotify.