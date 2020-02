Regardez Red Hot Chili Peppers jouer avec John Frusciante pour la première fois depuis 2007

PIMENTS CHILI ROUGES joué en direct avec un guitariste John Frusciante pour la première fois en plus de 12 ans samedi 8 février à Los Angeles lors d’un mémorial pour Andrew Burkle, aspirant producteur de films et fils d’un milliardaire Ron Burkle. L’événement, organisé par le Fondation Tony Hawk, comprenait également une représentation de LA DÉPENDANCE DE JANE, qui présente d’anciens PIMENTS CHILI guitariste Dave Navarro.

Tony Hawk, président de la Fondation Tony Hawk, a posté plusieurs Instagram clips de PIMENTS CHILI ROUGES‘set, qui ne comprenait apparemment pas le batteur Chad Smith. À un moment donné, Frusciante a également rejoint LA DÉPENDANCE DE JANE sur scène pour une restitution de “Mountain Song”.

faucon a écrit sur Instagram: “Aujourd’hui, nous avons célébré la vie de Andrew Burkle. Il était le fils bien-aimé, l’ami et le frère des chanceux qui l’entouraient. Grâce à lui, @tonyhawkfoundation a organisé des événements de collecte de fonds importants à Beverly Hills pendant 10 années consécutives et je suis toujours reconnaissant pour son soutien dans notre mission.

“Merci au Burkle famille pour nous inclure dans votre célébration de Andrew. Sa passion pour la vie était contagieuse et son esprit perdure à travers notre travail. Un parfait exemple de AndrewLe magnétisme a été affiché cet après-midi lorsque cette équipe d’étoiles s’est réunie pour jouer Iggy Pop et GANG OF FOUR (et RHCP) chansons en son honneur. Je vous remercie Andrew, tu nous manqueras au-delà des mots. “

Frusciante rejoint PIMENTS CHILI ROUGES en décembre après le licenciement de Josh Klinghoffer, qui faisait partie du groupe depuis 10 ans.

Klinghoffer, qui a succédé à Frusciante en 2010, a déclaré Pierre roulante qu’il a reçu les nouvelles de ses coéquipiers lors d’une réunion au bassiste Pucela maison. Klinghoffer a dit qu’il soupçonnait les graines de FruscianteLe retour avait été planté bien plus tôt, le guitariste tendant la main au chanteur Anthony Kiedis et leur tour manager autant que 18 mois avant.

Il expliqua: “[[John]montrait définitivement son visage PIMENT monde un peu juste avec des e-mails et des excuses pour le comportement passé. Donc, chaque fois que j’entendais une histoire à ce sujet, je pensais: «Que fait-il? Veut-il revenir? ‘”

Klinghoffer a déclaré que son licenciement était “un aveugle total” car le groupe était “jusqu’à présent dans l’écriture d’un nouvel album”, ajoutant: “Voici un album qui a été écrit à plus de la moitié, mais je suppose que je baisse la garde parce que nous avions fait tellement de travail. ” Klinghoffer a dit qu’il s’attendait à ce que le groupe abandonne la musique sur laquelle ils ont travaillé et recommence. Le guitariste a également déclaré qu’il “n’aimait pas particulièrement les deux disques” sur lesquels il avait écrit et enregistré – 2011’s “Je suis d’accord” et 2016 “L’escapade”.

Le batteur Chad Smith a récemment révélé que le POIVRONS ont commencé à travailler sur de nouveaux matériaux avec Frusciante.



Merci à la famille Burkle de nous avoir invités à célébrer Andrew. Sa passion pour la vie était contagieuse et son esprit perdure grâce à notre travail chez @THF.



Un bon exemple du magnétisme d’Andrew était exposé lorsque cette formation all-star s’est réunie pour jouer Iggy Pop #acbrox pic.twitter.com/8F3WjGT8K7

– Tony Hawk (@tonyhawk) 9 février 2020

Sur Instagram de Dave Navarro pic.twitter.com/iT8DNzxPh5

– RHCP Live (@redhot_live) 8 février 2020

Voir ce post sur Instagram

? Dave Navarro e John Frusciante, tocando Mountain Song com Jane’s Addiction, na tarde de hoje 08/02/2020, no evento em homenagem ao Andrew Burkle. ?? ? Essa também foi a primeira apresentação do John com or Red Hot Chili Peppers depois do seu retorno. ? @ dancleary79? @toddnewman. . . . . . . . . #davenavarro #johnfrusciante #redhotchilipeppers #frusciante # 90s #rockroll #rock #janesaddiction #andrewburkle #flea

Un post partagé par Golden Years (@ golden_years000) le 8 février 2020 à 17h46 PST

