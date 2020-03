Regardez Robb Flynn de Machine Head effectuer une version acoustique de ‘Circle The Drain’

TÊTE DE LA MACHINE chanteur Robb Flynn donnera un set acoustique demain (vendredi 20 mars) à 13 h 00. Les deux premières chansons du set – au cours desquelles Robb sera rejoint par son fils Wyatt sur quelques pistes – sera diffusé sur Facebook gratuitement, tandis que l’ensemble des performances sera disponible via Nugs.net, une plateforme conçue pour diffuser des performances en direct.

Robb dit: “Comme certains d’entre vous le savent, j’avais réservé une tournée acoustique en Europe pour juin de cette année. J’allais essentiellement sortir ma famille et j’allais jouer une poignée de dates acoustiques juste après la fin de notre tournée européenne et le plan était d’avoir mon fils Wyatt rejoignez-moi pour quelques chansons. Eh bien, tout s’est effondré…

“Avec le mouvement ici dans le [San Francisco] Bay Area Limited, sans parler de la frustration d’avoir annulé toute notre tournée, il y a beaucoup d’énergie musicale refoulée qui doit être libérée.

“Avec mon fils en dehors de l’école jusqu’au moins en septembre, lui et moi avons brouillé et nous avons trouvé une version acoustique[[TÊTE DE LA MACHINE‘s] ‘Encercler le drain’ avec lui jouant du violoncelle. Ici, c’est à vous d’écouter. [See video below.] En fait, toute la performance de 33 minutes est terminée sur mon Instagram page en direct pour les six prochaines heures environ gratuitement.

“Nos partenaires nugs.net m’a suggéré de faire une performance acoustique sur leur site.

“C’est un moment fou, nos vies sont sur le point de changer radicalement. Mais nous avons toujours de la musique.

“Je sais que les temps sont durs pour beaucoup de gens en ce moment, licenciés et qui ont du mal à garder les entreprises ouvertes, donc si vous ne pouvez pas le regarder, je comprends tout à fait. Je suis là avec vous. Les deux premières chansons seront diffusé sur Facebook gratuitement indépendamment.

“Nous devons continuer à diffuser de la musique, nous devons continuer à être créatifs, nous devons nous remonter le moral.

“J’espère que cela aidera certains d’entre vous.”

Le mois dernier, TÊTE DE LA MACHINE a publié un nouveau single autonome appelé “Encercler le drain”. Ce fut le premier nouveau TÊTE DE LA MACHINE chanson depuis “Fais ou meurs”, sorti en octobre dernier et décrit par certains fans et médias comme un morceau “diss” destiné à TÊTE DE LA MACHINEles détracteurs, en particulier ceux qui ont critiqué le dernier album du groupe, celui de 2018 “Catharsis”.

TÊTE DE LA MACHINE a passé les derniers mois à célébrer le 25e anniversaire du premier album du groupe, “Burn My Eyes”, en tournée en Europe et en Amérique du Nord. Chaque spectacle sur le trek se composait de deux parties: la première partie a vu Flynn et bassiste Jared MacEachern jouer aux côtés de nouvelles recrues, guitariste polonais Wacław “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST); tandis que la deuxième partie en vedette “Burn My Eyes” joué dans son intégralité pour la première fois, avec le batteur original Chris Kontos et guitariste Logan Mader se joindre à.



ROBB FAIT UNE CONFITURE ACOUSTIQUE SUR NUGS.TV



Demain à 13h après son Facebook Live à midi, Robb jouera un set acoustique aux côtés de son fils Wyatt sur quelques chansons.

Robb ajoute: «Comme certains d’entre vous le savent, j’avais réservé une tournée acoustique en Europe pour juin de cette année.

J’allais essentiellement faire sortir ma famille et j’allais jouer une poignée de dates acoustiques juste après la fin de notre tournée européenne, et le plan était que mon fils Wyatt me rejoigne pour quelques chansons.

Eh bien, tout s’est effondré…

Avec des mouvements limités ici dans la baie, sans parler de la frustration d’avoir annulé toute notre tournée, il y a beaucoup d’énergie musicale refoulée qui doit être libérée.

Avec mon fils hors de l’école jusqu’au mois de septembre au moins, lui et moi nous sommes brouillés et nous avons trouvé une version acoustique assez radicale de «Circle The Drain» avec lui jouant du violoncelle. Ici, c’est à vous d’écouter. En fait, toute la performance de 33 minutes est terminée sur ma page en direct Instagram pendant environ six heures gratuitement.

Nos partenaires de nugs.net m’ont proposé de faire une performance acoustique sur leur site. C’est un moment fou, nos vies sont sur le point de changer radicalement. Mais nous avons toujours de la musique. Je sais que les temps sont durs pour beaucoup de gens en ce moment, étant mis à pied et luttant pour garder les entreprises ouvertes, donc si vous ne pouvez pas le regarder, je comprends tout à fait. Je suis là avec toi. Les deux premières chansons seront diffusées gratuitement sur Facebook.

Nous devons continuer à diffuser de la musique, nous devons continuer à être créatifs, nous devons nous remonter le moral.

J’espère que cela aidera certains d’entre vous. »

Cliquez ici pour savoir comment vous inscrire et regarder https://2nu.gs/MachineHeadLive

Publié par Machine Head le jeudi 19 mars 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).