Regardez Sammy Hagar & The Circle couvrir «Good Enough» de Van Halen dans le cadre de «Lockdown Sessions»

Sammy Hagar et son CERCLE coéquipiers Michael Anthony, Jason Bonham et Vic Johnson ont une fois fait équipe via Internet pour enregistrer de la musique.

Après s’être connecté auparavant via leurs smartphones à partir de quatre emplacements distincts pour créer une toute nouvelle chanson intitulée “Funky Feng Shui”et une pochette L’OMSpiste emblématique de “Ne sera plus dupe”, ils se sont maintenant regroupés – dans un sens virtuel – pour couvrir VAN HALENc’est “Assez bien”. Découvrez la vidéo de la performance ci-dessous.

Dans une déclaration accompagnant le Youtube libération de “Assez bien”, Hagar et LE CERCLE a déclaré: “Une semaine de plus dans le verrouillage de COVID-19 et SAMMY ET LE CERCLE continuer à obtenir leur confiture. Cette semaine, c’est le classique Van Hagar ‘Assez bien’ que le CERCLE envisageait d’inclure dans la set list pour la prochaine tournée. Qu’est-ce que tu penses? Reste en bonne santé. Rester à la maison. Restez à l’écoute.”

“Assez bien” apparu à l’origine sur VAN HALENseptième album de 1986 “5150”, qui a marqué Hagarenregistre ses débuts avec le groupe.

Le mois dernier, SAMMY HAGAR ET LE CERCLE annulé ses spectacles sud-américains précédemment annoncés, qui devaient avoir lieu en mars, en raison de l’escalade du nouveau coronavirus (COVID-19).

En ce moment, SAMMY HAGAR ET LE CERCLE est toujours prévu de se lancer dans une tournée américaine d’été 2020 avec NIGHT RANGER. SERPENT BLANC récemment retiré du trek afin que le chanteur David Coverdale peut subir une intervention chirurgicale pour une hernie inguinale bilatérale.

SAMMY HAGAR ET LE CERCLE a sorti son premier album studio, “L’espace entre”, mai dernier.



