Regardez Sean Paul dans la nouvelle série de Pitchfork «Sous les influences»

Pitchfork a le plaisir d’annoncer le lancement d’une nouvelle série de vidéos, «Under the Influences». Dans la série, des artistes experts dans leur domaine décomposent la musique qui a influencé leur propre style et leur évolution. Ils partageront des moments préférés ou importants de leur genre, qu’il s’agisse d’analyser les subtilités de la section rythmique d’un morceau, de célébrer une ligne de basse ou d’expliquer des décisions lyriques.

Le premier épisode présente Sean Paul disséquant certaines des chansons les plus importantes de l’histoire du dancehall, y compris son propre «Get Busy». Regardez Sean Paul parler de «Bam Bam» de sœur Nancy, «Twice My Age» de Shabba Ranks, et plus encore ci-dessous.

Sean Paul a récemment abandonné sa nouvelle collaboration Tove Lo «Calling On Me». Découvrez le Sunday Review de Pitchfork sur son disque de 2002, Dutty Rock.

