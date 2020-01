Regardez Slash, Don Felder, Billy Gibbons, Richie Faulkner Jam à «Gibson Live At The Grove»

Sabrer (GUNS N ‘ROSES), Don Felder (AIGLES), Billy Gibbons (ZZ TOP), Richie Faulkner (JUDAS PRIEST), Lzzy Hale (HALESTORM) et Jared James Nichols font partie des guitaristes qui ont participé à un jam hier soir (jeudi 16 janvier) “Gibson Live At The Grove”, Gibsonfête d’ouverture à l’hiver 2020 NAMM, à City National Grove d’Anaheim, en Californie. Des séquences vidéo des performances peuvent être vues ci-dessous (gracieuseté de The Music Zoo et VintageRock.com).

Depuis 126 ans, Gibson a été synonyme de création et de mise en forme du son. Le nouveau Gibson ère célèbre les modèles emblématiques de la Gibson Golden Era tout en se penchant vers l’avenir avec des instruments qui nourrissent de nouveaux joueurs à travers les générations, les genres et les genres de musique. En 2019, Gibson est redevenu le leader légitime en proposant de nouvelles guitares pertinentes et primées. Combiné avec une marque redynamisée et un engagement renouvelé de tous Gibson artistes, 2020 devrait Gibson au niveau suivant en présentant la nouvelle gamme, en lançant de nouvelles collections historiques et des collaborations d’artistes pendant l’hiver NAMM 2020.

Gibson a lancé le tout premier Collection Slash. Il comprend quatre Les Paul et deux J-45 influents Gibson guitares Sabrer a utilisé au cours de sa carrière, inspirant plusieurs générations de joueurs à travers le monde.

Chaque Slash Collection Les Paul Standard comprend un dessus en érable AAA, un corps en acajou massif et Sabrerdes touches personnelles, y compris un profil de cou en forme de C, la signature Gibson Micros “SlashBucker”, nominations matérielles aux couleurs coordonnées, électronique filaire à la main avec condensateurs à goutte orange et étui rigide marron de style vintage. Exclusif au Collection Slash sont Sabrersignature “Scully” au dos de la poupée, Sabrerla signature du couvercle du truss rod, un couvercle vierge du truss rod dans le boîtier, Sabrerest nouveau Ernie Ball cordes et quatre choix Slash Jim Dunlop Tortex. La collection Slash Les Paul Standard est disponible en novembre Burst, Appetite Burst, Vermillion Burst et Anaconda Burst.

“Travailler avec Sabrer est un honneur et de développer sa nouvelle Gibson La collection a été un voyage incroyable; Sabrer est un perfectionniste et un nerd de guitare comme moi, et sa nouvelle collection est un véritable reflet de lui “, dit Cesar Gueikian, officier marchand en chef de Gibson.

“Développer ma nouvelle collection avec la nouvelle Gibson équipe a été vraiment excitante ” Sabrer. “La qualité et l’attention aux détails sont de niveau supérieur, et ces nouvelles guitares reflètent vraiment ce que je joue en direct et en studio. Je pense que les guitaristes seront inspirés par ce que nous avons mis en place.”



