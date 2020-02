Regardez Slipknot jouer ensemble intime au légendaire studio Maida Vale

NŒUD COULANT enregistré une session au BBCest légendaire Maida Vale studios à Londres, en Angleterre, le 26 janvier. 120 fans ont vu le groupe jouer un set de six chansons composé des morceaux “Non souillé”, “Psychosocial”, “Le diable en moi”, “Dualité”, “Désastre” et “Attend et saigne”.

Audio toute la performance diffusée le dimanche 9 février sur BBC Radio 1c’est “Rock Show” et peut être entendu à cet endroit (à partir d’environ une heure, 16 minutes). Séquences vidéo du “Non souillé” et “Dualité” rendus ont été téléchargés sur le BBC Radio 1 YouTube canal et peut être vu ci-dessous.

Plus tôt ce mois-ci, NŒUD COULANT a annoncé l’édition 2020 du “Tournée Knotfest” tournée, produite par Live Nation. Les accompagner sur le trek sera des invités spéciaux UN JOUR POUR SE SOUVENIR, SOUS SERMENT et CODE ORANGE.

Dernières années “Tournée Knotfest” vu NŒUD COULANT jouer avec les plus grandes foules américaines de leur histoire, frappant 30 villes à travers l’Amérique du Nord tout au long de l’été. Cette année, “Tournée Knotfest” 2020 commence à Syracuse, New York, le 30 mai et frappe 15 autres villes avant de culminer à The Woodlands, Texas, le 25 juin.

NŒUD COULANT poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Nous ne sommes pas votre genre”, qui est sorti en août dernier. Le disque a vendu 118000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du classement Billboard 200. De plus, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, France, Norvège, Italie, Autriche , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.



