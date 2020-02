Regardez slowthai Jump sur le bureau de Jimmy Fallon, jouez avec Mura Masa

La performance de slowthai et Mura Masa dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon est devenue bruyante lorsque slowthai s’est éloigné de la scène, a bondi sur le bureau de Fallon et a frappé au visage de l’hôte. Regardez-le se produire ci-dessous.

Récemment, slowthai a sauté sur la nouvelle chanson de Gorillaz «Momentary Bliss». En septembre, Slowthai a brandi un accessoire Boris Johnson head lors de sa performance au Mercury Prize 2019.

Mura Masa a sorti son deuxième album R.Y.C. en janvier. Il a également collaboré avec Clairo sur la chanson «Je ne pense pas que je peux recommencer.»

Découvrez où Slowthai a atterri sur la liste des 50 meilleurs albums de 2019 de Pitchfork.

