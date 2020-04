Regardez Steve Hackett jouer des morceaux de Genesis, acoustiques et à la maison

Le virtuose de la guitare Steve Hackett a publié une série de courtes performances de guitare acoustique pour encourager ses fans pendant la période d’isolement causée par la pandémie de coronavirus. Ils comprennent des versions, filmées à la maison, de deux titres de ses jours avec Genesis, «Horizons» et «Blood on the Rooftops».

“Je sais que la plupart d’entre nous sont coincés à la maison, bien sûr, à cause du virus”, explique Hackett au début du premier clip. «Mais je pensais que je pourrais faire une série de petites vidéos pour essayer de te remonter le moral, ok? C’est donc moi, à la maison, avec l’acoustique. »

Parmi les clips, décrits sur YouTube comme la série «pandemic nylon», se trouve une interprétation de «Horizons», la courte pièce acoustique qu’il a jouée sur l’album Foxtrot de Genesis en 1972. Il propose également une nouvelle vidéo de l’introduction acoustique de «Blood on the Rooftops», de l’album de 1976 qui était son dernier studio avec le groupe Wind and Wuthering. Le clip ‘Horizons’ est ici:

L’épidémie de virus a forcé Hackett à abandonner la tournée américaine sur laquelle il effectuait l’ensemble du 1973 album Genesis Vendre l’Angleterre à la livre. Les tournées au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont également dû être reportées, tout comme son apparition lors de la croisière prog-rock multi-artistes Cruise to the Edge de cette année.

Son calendrier devrait actuellement reprendre avec le premier d’une série de dates avec Djabe en Hongrie le 2 août. Il se produit au Cropredy Festival de Fairport Convention dans l’Oxfordshire le 14. La tournée Genesis Revisited de Hackett devrait reprendre pour un vaste itinéraire européen à Madrid le 15 septembre. Les dates s’étendent jusqu’au 1er décembre, le dernier mois comprenant une énorme tournée au Royaume-Uni.

Les émissions américaines touchées par la pandémie ont été reprogrammées comme suit, avec plus d’informations sur Site Web de Hackett.

06 avril – Carolina Theatre, Durham, NC

08 avril – Whitaker Center, Harrisburg, PA

09 avril – Scottish Rite, Collingswood, NJ

10 avril – Scottish Rite, Collingswood, NJ

20 avril – Parker Playhouse, Ft. Lauderdale, FL

21 avril – Capitol Theatre, Clearwater, FL

22 avril – Plaza Live, Orlando, FL

23 avril – Ponte Vedra Concert Hall, Ponte Vedra, FL

24 avril – The Variety Playhouse, Atlanta, GA

