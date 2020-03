Regardez Tame Impala jouer «Breathe Deeper» sur «Kimmel»

Tame Impala a interprété «Breathe Deeper» et «Lost In Yesterday» lors de leur apparition spéciale sur Jimmy Kimmel Live! hier, 2 mars. Vous pouvez regarder les deux performances ci-dessous.

«Breathe Deeper» et «Lost In Yesterday» fonctionnalité sur le nouvel album de Tame Impala, The Slow Rush et le spectacle Kimmel ont marqué la première fois que les chansons ont été jouées à la télévision.

S’adressant à Matt Wilkinson de Beats 1 la semaine dernière, Kevin Parker de Tame Impala a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’avoir un autre écart de cinq ans entre les albums, comme il y avait entre 2015 et Cows The Slow Rush.

“À un moment donné, ça doit sécher, non?” Parker a dit quand on lui a demandé de ne pas vouloir perdre sa magie d’écriture de chansons. “Donc je suppose que vous devez juste en profiter et en tirer le meilleur parti possible. Ne t’inquiète pas, je te le promets [the next album] ça ne prendra pas cinq ans. “

Parker a également récemment expliqué pourquoi il avait révisé le single de Tame Impala «Borderline» pour son inclusion dans The Slow Rush.

“J’étais tellement dans ma tête à propos de la chanson”, a-t-il déclaré. «La façon dont je le décris est la façon dont il sonne maintenant, c’est la façon dont je l’entendais lorsque je l’ai sorti la première fois. Donc pour moi, les tambours sonnaient juste beaucoup plus durs.

“Et c’était juste des choses que je pouvais entendre dans la chanson que je ne savais pas que personne d’autre ne pouvait, par exemple, la ligne de basse, qui était juste une sorte d’exemple de manque de perspective lorsque vous travaillez sur une chanson, ou tout ce sur quoi quelqu’un travaille. Vous perdez de vue lorsque vous travaillez dessus, ce qui est bien aussi, c’est plutôt beau de ne pas savoir ce que vous faites. “

Tame Impala a sorti The Slow Rush le mois dernier, marquant le premier LP du groupe depuis Currents en 2015. Le groupe a prévu quelques dates sur la côte ouest ce mois-ci, mais une tournée nord-américaine complète à l’appui du nouvel album débutera le 29 mai à Chicago. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations sur toutes leurs dates à venir.

