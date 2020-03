Regardez Tame Impala jouer «Lost in Yesterday» et «Breathe Deeper» sur Kimmel

Tame Impala était l’invité musical de l’épisode d’hier soir de Jimmy Kimmel Live! et, pour leur dernier arrêt à la télévision américaine de fin de soirée, ils ont interprété “Lost in Yesterday” et “Breathe Deeper” de leur nouvel album The Slow Rush. Regardez-le se produire ci-dessous.

Le Slow Rush est arrivé le mois dernier. L’album présente leurs chansons «Borderline», «It Might Be Time» et «Posthumous Forgiveness».

Tame Impala jouera des spectacles nord-américains avec Clairo et MGMT le mois prochain. Puis, en avril, ils feront une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande avec Khruangbin avant de retourner aux États-Unis et au Canada au printemps pour des concerts avec Perfume Genius. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Découvrez la nouvelle playlist de Pitchfork «RIYL: Tame Impala’s The Slow Rush».

