Regardez Tanya Tucker jouer «Apportez mes fleurs maintenant» aux Grammys 2020

Ce soir aux Grammys 2020, l’artiste country Tanya Tucker a interprété son single «Bring My Flowers Now». Tucker était accompagnée de Brandi Carlile au piano. Regardez tout cela descendre ci-dessous.

“Bring My Flowers Now” a été nominé pour la chanson de l’année lors de la cérémonie de ce soir.

Plus tôt ce soir, Tucker a remporté les premiers Grammy Awards de sa carrière, remportant les trophées de la meilleure chanson country pour “Bring My Flowers Now” et du meilleur album country pour While I’m Living.

Her first hit ‘Delta Dawn’ at 13. What a story. What a voice. Tanya Tucker. #GrammyAwards pic.twitter.com/fLAg1Lu1Q9 — Rebecca Bond (@RebeccaBond007) January 27, 2020

Suivez toute la couverture de Pitchfork sur les Grammy Awards 2020.

