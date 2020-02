Regardez Taylor Swift se transformer en «l’homme» dans une nouvelle vidéo

Taylor Swift se transforme en cadre de haut vol dans la vidéo de son morceau Lover «The Man». En bref, un lothario assimilé fait des histoires au travail, fait des mensonges dans le métro, fait pipi où il veut et fait une crise de colère lors d’un match de tennis pour «la charité des femmes». Enfin, plusieurs décennies plus tard, il épouse la femme de 20 ans de ses rêves. Regardez-le descendre ci-dessous.

À la fin de la vidéo, l’homme s’éloigne pour recevoir des conseils de rabaissement de son réalisateur – vous l’avez deviné, c’est Taylor Swift. Et ainsi aussi, une révélation de maquillage montre, est le protagoniste lui-même. Les crédits soulignent que la vidéo est également écrite, réalisée et «détenue par» Swift – l’une des nombreuses allusions pointues à son boeuf avec le directeur musical Scooter Braun.

Swift a précédemment partagé des visuels pour ses singles Lover «ME !,» «You Need to Calm Down», et la chanson titre.

Son documentaire Netflix, Miss Americana, a fait ses débuts sur le service de streaming le 31 janvier.

Lisez «Taylor Swift ne peut pas échapper à la bulle de la pop-star dans son documentaire Netflix Miss Americana» sur le terrain.

.