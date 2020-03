Regardez Tesla couvrir les Beatles ” We Can Work It Out ” dans ‘Five Man London Jam’

Sacramento, Californie rockers TESLA visité un studio d’enregistrement emblématique Abbey Road Studios à Londres, en Angleterre, en juin 2019 pour un événement musical d’une nuit capturant le groupe interprétant des chansons de leur arsenal légendaire, y compris “Chanson d’amour” et “Ce que vous donnez”, ainsi que leurs couvertures classiques de “Panneaux” et “Nous pouvons travailler”. De plus, le groupe a joué en direct pour la toute première fois sa nouvelle chanson “California Love Song”, de son dernier album “Choc”, plus “Lié aux pistes” et “Pour toujours t’aimer”. La performance a été enregistrée et filmée en haute définition 4K, donnant naissance au plus récent album live du groupe “Five Man London Jam” en hommage à leur album acoustique live acclamé par la critique “Five Man Acoustical Jam”.

“Five Man London Jam” sortira le 27 mars sur Blu-ray, vinyle 2LP, CD et numérique via Ume. Le Blu-ray comprend une interview bonus avec TESLA réflexion sur le 30e anniversaire de “Five Man Acoustical Jam” et se produisant pour la première fois au légendaire Abbey Road Studios.

Le clip officiel de TESLA‘ couverture du LES BEATLES‘chanson classique “Nous pouvons travailler” est disponible ci-dessous.

Liste des pistes:

01. Cumin ‘Atcha Live / Truckin ‘



02. Lié aux pistes



03. Nous pouvons le résoudre



04. Panneaux



05. Ce que vous donnez



06. California Summer Song



07. Pour toujours t’aimer



08. À des miles



09. paradis



dix. Appelez ça comme vous voulez



11. Remuer



12. Into The Now



13. Chanson d’amour

Délivré en juillet 1990, TESLAest dépouillé “Five Man Acoustical Jam” a été un succès instantané qui a coïncidé avec la montée de MTVest le format débranché. L’ensemble est depuis devenu platine aux États-Unis.

L’année dernière, TESLA chanteur Jeff Keith a parlé à The Metal Voice du Canada “Five Man London Jam”: “Cela a été fait à Abbey Road studios [in London, England]. À quel point cela est cool? Cela fait 30 ans. Nous nous sommes amusés à le faire il y a 30 ans, et nous nous sommes amusés quand nous étions Abbey Road studios, où LES BEATLES et beaucoup d’autres grands groupes ont enregistré. Et c’était génial. Nous venons de le faire vivre [with] un petit public là-bas. Encore une fois, [it was] une performance live. Et c’est ma chose préférée à faire – jouer en live… J’aime ça quand c’est live, parce que vous ne vous en rendez même pas compte. Nous nous amusons juste à interpréter des chansons et ils vont en faire un enregistrement en direct et avoir des images supplémentaires à y mettre. Nous avons passé un bon moment; nous avons passé un moment fantastique. Ce fut une explosion. “

Interrogé sur la setlist pour TESLAperformance de Abbey Road, Keith dit: “Eh bien, il a été demandé que nous fassions quelque chose pour célébrer le 30e anniversaire de «Five Man Acoustical Jam», nous avons donc fait cinq ou six chansons à partir de cela. Et puis nous avons fait certaines de nos nouvelles chansons, [from] le record que nous avons fait avec Phil Collen de DEF LEPPARD [2019’s[2019’s‘Choc’], ce qui était fantastique. Nous avons donc de nouveaux enregistrements là-bas – ce sont de nouveaux enregistrements de la célébration il y a 30 ans – et nous nous sommes amusés avec. Tout comme nous l’avons fait il y a 30 ans, nous nous sommes encore amusés avec. “

Concernant l’original “Five Man Acoustical Jam” enregistrement, Jeff a déclaré: “C’était comme un accident qui devait arriver, et ce fut un grand accident. Pas un accident, mais … Nous étions en tournée avec MOTLEY CRUE, et nous avons dû bloquer un ensemble acoustique que nous avons fait pour, je pense, le Les bammies, les Prix ​​de la musique de la région de la baie. Nous avons donc décidé: “ Hé, au lieu de rester assis deux nuits de suite, nous allons simplement trouver un club qui nous permettra de jouer nos chansons acoustiquement et de nous amuser avec ça ”, et c’est ce que nous avons fait. Et c’était si bon, la décision a été prise avec Dossiers Geffen, ‘Enregistrons juste toute la nuit.’ Et nous sommes allés à une station de radio – moi, Franc [[Hannon]et Tommy [[Skeoch]- et nous avons joué ‘Panneaux’ et les téléphones sonnaient. Je pense que c’est notre record le plus vendu à ce jour. Mais c’était juste pour s’amuser. “

TESLA poursuit sa tournée pour soutenir “Choc”, qui a été publié en mars 2019 via UMe. Le suivi des années 2014 “Simplicité” a été produit et co-écrit par Collen.



