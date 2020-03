Regardez The Weeknd effectuer peur de vivre le samedi soir en direct

The Weeknd s’est produit sur Saturday Night Live la nuit dernière, le 7 mars, et a fait ses débuts avec une nouvelle chanson. Abel Tesfaye, qui sort son nouvel album ‘After Hours’ plus tard ce mois-ci, 20 mois, et il a créé une nouvelle piste “Scared To Live” dans l’émission. Vous pouvez regarder les images ci-dessous.

«Scared To Live», présenté par l’hôte de SNL Daniel Craig, a été décrit comme «une ballade chatoyante et émotive». The Weeknd a également présenté le récent single «Blinding Lights», qui a été publié à la fin de 2019, lors de l’émission. Passant en revue la chanson lors de sa sortie, NME a déclaré: “L’électro-pop brillante, pilotée par synthé, permet une écoute insistante qui la fera sûrement grimper aux échelons supérieurs des charts pop et R&B.”

Parallèlement aux performances «Scared To Live» et «Blinding Lights», Tesfaye est également apparu à plusieurs reprises pendant le spectacle. Il est apparu à mi-chemin de l’émission Weekend Update pour fournir The Weeknd Update, et a joué un rôle dans un sketch appelé On The Couch.

The Weeknd est récemment apparu dans le film de Safdie Brothers, Uncut Gems. Il a récemment été révélé, cependant, que Tesfaye n’était pas initialement prévu pour jouer dans le film, qui le voit jouer une pop star qui se dispute avec Howard Ratner (joué par Adam Sandler).

‘After Hours’ sort le 20 mars, et The Weeknd a récemment ajouté une quatrième date à l’O2 Arena de Londres à sa gigantesque tournée au Royaume-Uni et en Europe pour soutenir l’album.

The Weeknd joue les dates de tournée suivantes au Royaume-Uni et en Europe:

11 octobre – The O2, Londres

12 octobre – The O2, Londres

13 octobre – The O2, Londres

15 octobre – Utilita Arena, Newcastle

16 octobre – Arena Birmingham, Birmingham

18 octobre – SSE Hydro, Glasgow

19 octobre – Arena, Manchester

23 octobre – The O2, Londres

26 octobre – S Sportpaleis, Anvers, Belgique

27 octobre – Ziggo Dome, Amsterdam, Pays-Bas

29 octobre – Mercedes Benz Arena, Berlin, Allemagne

31 octobre – Olympiahalle, Munich, Allemagne

3 novembre – Royal Arena, Copenhague, Danemark

8 novembre – Barclaycard Arena, Hambourg, Allemagne

9 novembre – Lanxess Arena, Cologne, Allemagne

12 novembre – AccorHotels Arena, Paris, France

13 novembre – AccorHotels Arena, Paris, France.

Écoutez le meilleur de The Weeknd sur Apple Music et Spotify.