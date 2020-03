Regardez The Weeknd et Oneohtrix Point Never Debut New Song sur SNL

The Weeknd était l’invité musical de l’épisode de Las Night de Saturday Night Live, où il a interprété «Blinding Lights» et a fait ses débuts une nouvelle chanson intitulée «Scared to Live» (qui interpole «Your Song» d’Elton John). Il était accompagné de Oneohtrix Point Never pour ce dernier.

The Weeknd a également fait quelques croquis de comédie pour le spectacle, y compris son apparition récurrente “Weekend Update” appelée “The Weeknd Update”. Abel Tesfaye a également rejoint Kenan Thompson et Chris Redd pour un sketch musical intitulé «On the Couch». L’épisode a été animé par l’acteur Daniel Craig. Regardez tout cela se produire ci-dessous.

Daniel Lopatin et The Weeknd ont tous deux participé au film Safdie Brothers Uncut Gems. The Weeknd est apparu dans le film comme lui-même, et Lopatin a fourni la partition. Le prochain album studio du Weeknd, After Hours, sortira le 20 mars via XO / Republic. Il propose des singles “Blinding Lights”, “Heartless”, et la piste titre. Il lancera une tournée derrière l’album en juin.

