Regardez The Weeknd Go On A Bender dans la vidéo ‘Blinding Lights’

The Weeknd a partagé le nouveau clip officiel de son single à succès «Blinding Lights», reprenant là où son Vidéo sans cœur laisser derrière soi.

Mené par le même réalisateur derrière “Heartless”, Anton Tammi, “Blinding Lights” voit The Weeknd continuer sa bender à Las Vegas, alors qu’il parcourt la ville et danse dans la rue. Le visuel est un rêve de fièvre des années 80, avec des morceaux de «Dancing In The Street» de Knight Rider, Michael Jackson et Mick Jagger.

Abel Tesfaye parcourt naturellement la ville dans une nouvelle Benz, après avoir fait ses débuts avec la campagne Mercedes-Benz EQC, où il a également été directeur de la création.

Sin City n’est pas le seul endroit qui apparaît dans la vidéo, alors qu’Abel danse dans le centre-ville de Los Angeles, y compris l’historique Cicada Club, où il devient fasciné par un chanteur de cabaret. De là, le voyage psychédélique se poursuit, comme une publicité de voiture lisse sur l’acide.

Depuis ses débuts au cinéma dans le nouveau film Uncut Gems, Abel a montré plus de ses cotes d’acteur dans ces visuels cinématographiques.

The Weeknd interprétera également la chanson à succès mondiale sur Jimmy Kimmel Live! demain (22 janvier) soir avec une représentation spéciale à 23h35 / 22h35 CST. Le chanteur pop-R & B a joué pour la première fois “Blinding Lights” dans le cadre d’une reprise musicale de deux nuits sur The Late Show avec Stephen Colbert en décembre.

“Blinding Lights” a gagné plus de 330 millions de streams depuis sa sortie de fin d’année et a atteint le n ° 1 sur les plateformes de streaming et les graphiques diffusés dans plusieurs grands territoires internationaux. Il a également décroché le premier chanteur n ° 1 du Royaume-Uni, après avoir renversé ‘Before You Go’ de Lewis Capaldi.

Alors que le chanteur laisse tomber des indices depuis un certain temps, il n’y a toujours pas de date de sortie confirmée pour son prochain album.

Le dernier album complet du Weeknd était Starboy en 2016, suivi de l’EP à six chansons, My Dear Melancholy, en 2018.

Écoutez le meilleur de The Weeknd sur Apple Music et Spotify.