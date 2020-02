Regardez Thundercat essayer de séduire HAIM dans sa nouvelle vidéo «Dragonball Durag»

La nouvelle vidéo de Thundercat pour son single “Dragonball Durag” montre le chanteur / bassiste essayant d’impressionner certaines femmes tout en portant son Dragonball durag. Après avoir frappé avec le comédien Quinta Brunson, il fait quelques ouvertures à Kali Uchis (qui appelle rapidement la police). La vidéo se termine avec lui sortant d’une benne à ordures pour danser pour HAIM. Regardez tout cela se produire ci-dessous.

“Dragonball Durag” apparaît sur le nouvel album de Thundercat It Is What It Is, qui sort le 3 avril via Brainfeeder. Il a également partagé la nouvelle chanson «Black Qualls», qui met en vedette Steve Lacy et Steve Arrington.

