Regardez Thundercat, Steve Lacy et Flying Lotus effectuer des «Black Qualls» sur Kimmel

Thundercat était l’invité musical de l’épisode d’hier soir de Jimmy Kimmel Live !, où il a été rejoint par de fréquents collaborateurs Steve Lacy, Flying Lotus et Steve Arrington pour une performance de «Black Qualls». Pendant la représentation, Thundercat et Lacy portaient tous les deux des pulls à bijoux. Découvrez-le ci-dessous.

“Black Qualls” est tiré du prochain album de Thundercat, It Is What It Is, qui arrive le 13 avril via Brainfeeder. Le nouvel album comprend également “Dragonball Durag”, qui a récemment obtenu un clip musical loufoque avec HAIM et Kali Uchis.

Revisitez «Les conseils d’amour de Thundercat pour la Saint-Valentin» sur le terrain.

