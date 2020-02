Regardez Tom Steyer et Juvenile jouer «Back That Azz Up»

Hier soir, lors d’un rassemblement électoral en Caroline du Sud, le candidat démocrate à la présidentielle Tom Steyer a rejoint Juvenile sur scène alors que le rappeur interprétait son tube de 400 Degreez «Back That Azz Up». Steyer, qui siège actuellement à 2% dans les sondages nationaux, semble enthousiasmé par les séquences vidéo capturées par les journalistes présents, bien qu’il ne soit pas clair s’il connaît l’une des paroles. Trouvez certains de ces clips ci-dessous.

La chanteuse juvénile et gospel Yolanda Adams était les invités musicaux du rassemblement de Steyer, qui a eu lieu dans un gymnase sur le campus de l’Université Allen. Il avait précédemment recruté TLC pour se produire lors d’un autre de ses événements de campagne.

So tonight I saw Tom Steyer hop on stage and dance with Juvenile like a Hot Boy. To say 2020 politics is wild is an understatement. pic.twitter.com/v43OuFi8Ci

— Chaunte'l Powell (@chauntelpowell) February 29, 2020