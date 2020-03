Regardez une nouvelle vidéo animée pour Miles Davis Track ‘Boplicity’

Dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de l’album emblématique de Miles Davis, Birth Of The Cool, Capitol / UMe a commandé une vidéo animée pour accompagner ‘Boplicity’, l’une de ses chansons incontournables. Produit par Dreambear, le court-métrage est l’œuvre de l’animateur / réalisateur britannique basé à Barcelone Tom Jarrett.

“Je suis venu avec des images basées sur ses dessins”

Le film de Jarrett s’inspire de Miles Davis, le peintre, ainsi que de Miles Davis, le musicien. «Universal m’a donné toute une série de croquis de Miles avec lesquels travailler», explique-t-il. «Ensuite, j’ai trouvé des images conceptuelles basées sur ses dessins. Je voulais vraiment donner vie aux croquis, et à partir de là, nous avons fait ce que nous avons fait sur la base de ce que nous avons entendu. »

La vidéo, qui est presque psychédélique dans son utilisation vivante de la couleur, est une métaphore de l’évolution de Miles en tant que musicien. “Au début, il est dans ce monde désertique, et il prend dans son environnement et toute la complexité du ciel”, explique Jarrett. “Ensuite, il est lancé dans un voyage de type Fantasia, et cela se transforme en qui il est. Tout au long de son voyage, il est entouré de ses pairs qui ont fait de lui ce qu’il est. Dizzy Gillespie est dans la vidéo, et il y a un oiseau qui représente Charlie Parker. Pour moi, c’est lui qui grandit au fil des ans et, finalement, il devient ce mec cool. “

Au départ, Miles est une figure indéfinissable: juste une silhouette. Jarrett se méfiait de recourir au cliché ou à la parodie dans sa représentation du trompettiste. “Je ne voulais pas l’animer comme un personnage qui lui est reconnaissable”, dit-il. «Donc, mon idée principale était d’utiliser un personnage vide et mystérieux qui est dans une sorte de monde inspiré de Salvador Dalí. J’ai ressenti cela dans les croquis de Miles. Ce n’est qu’à la toute fin, au cours des dernières secondes, que le chiffre est reconnaissable comme Miles. »

Fait intéressant, la vidéo commence par une courte section consacrée à de simples éclaboussures de couleurs, à temps pour le groove texturé cool de «Boplicity». “Les 15 premières secondes, je me suis basé sur l’une des premières animations de [innovative Canadian animator] Norman McLaren, fabriqué en 1940 », explique Jarrett. «C’était la toute première animation de musique jazz, où il a gratté le film. C’était essentiellement des points qui sautaient à l’écran sur la musique. J’ai donc commencé avec ça et à partir de là, je suis parti pour un voyage fou, en développant et en passant par différents styles et en passant à quelque chose de plus contemporain. J’essayais toujours de lui donner une animation Disney de style Fantasia classique parce que je pensais que cette période représentait bien la musique jazz. »

“La musique de Miles est parfaite pour les visuels”

Jarrett a découvert que la musique de Miles Davis se prête aux images en mouvement. “Je pense que c’est parfait pour les visuels”, dit-il. «Pour un animateur comme moi, il n’y a probablement rien de mieux pour travailler. Visuellement, il y a tellement de façons de le faire en raison de son style d’improvisation et de la complexité de la musique. “

Le processus d’animation est lent et laborieux et passe par plusieurs étapes complexes – y compris la rédaction de scénarios, l’utilisation de storyboards pour établir une narration, puis des prises de vue image par image – avant le dévoilement du produit fini. «Cela peut prendre deux jours juste pour faire quelques secondes», révèle le cinéaste, «surtout quand il y a des séquences complexes. Cela a pris six semaines du début à la fin. »

La réalisation de la vidéo «Boplicity» a accru l’appréciation de Tom Jarrett pour Miles Davis, dont il a fait la connaissance pour la première fois de sa musique alors qu’il était étudiant. “Plus j’écoutais la” Boplicité “, plus je la trouvais complexe”, déclare-t-il. “C’est la première fois que je travaille sur un clip où je ne me lasse pas de la chanson. Je l’aime encore plus qu’au début, ce qui est assez intéressant et en dit long sur la chanson et la musique de Miles. “

La vidéo «Boplicity» de Jarrett a obtenu l’approbation d’Erin Davis et de Vince Wilburn, de la succession de Miles Davis. “C’est magnifique”, a déclaré Wilburn à uDiscover Music, et Davis a ajouté: “J’adore. Je suis très heureux de tout ce qu’Universal a fait avec Birth Of The Cool. “

La réédition complète de Birth Of The Cool peut être achetée ici.