Après son enregistrement acclamé par la critique et plusieurs fois récompensé Johann Sebastian Bach, le pianiste islandais Víkingur Ólafsson sortira son nouvel album, Debussy • Rameau, le 27 mars 2020. L’enregistrement innovant juxtapose des pièces de deux géants de la musique française, Claude Debussy et Jean- Philippe Rameau, explorant les contrastes et les terrains d’entente entre eux. Regardez Víkingur Ólafsson interpréter «La Fille Aux Cheveux De Lin» de Debussy dans son nouvel album Debussy • Rameau.

Víkingur Ólafsson a expliqué: «Cet album est conçu comme un dialogue entre deux de mes compositeurs préférés, Jean-Philippe Rameau et Claude Debussy. Je les vois comme des frères musicaux et des âmes sœurs, même si l’un avait 180 ans de plus que l’autre. C’étaient des musiciens du futur, qui aimaient faire bouger les choses. Ils étaient deux compositeurs de clavier exceptionnellement doués, deux penseurs musicaux progressifs et farouchement originaux qui pouvaient capturer des images incroyablement évocatrices grâce au son. Je veux montrer Rameau en tant que futuriste et je veux souligner les racines profondes de Debussy dans le baroque français – et dans la musique de Rameau en particulier. L’idée est que l’auditeur oublie presque qui est qui, en écoutant l’album. »

Víkingur Ólafsson a découvert la musique de clavier de Rameau pendant ses jours d’étudiant à New York, grâce à l’enregistrement par Deutsche Grammophon d’Emil Gilels de Le Rappel Des Oiseaux. Il a rappelé: «J’ai été immédiatement fasciné par la musique et à quel point elle se prête bien au piano moderne, au moins dans la noble interprétation de Gilels, avec ses textures en couches et sa lumière et ses nuances.» Soucieux de communiquer ce monde d’émerveillement, Ólafsson a transcrit pour piano moderne un interlude de l’opéra de Rameau Les Boréades. “The Arts And The Hours”, accompagné d’un clip, sera le troisième single de l’album Debussy • Rameau après les deux premiers singles – Rameau “Les Tendres Plaintes” et Debussy “La Fille Aux Cheveux De Lin”.

Le voyage de découverte musicale de Víkingur Ólafsson lui fait découvrir le mélange immaculé de «liberté et discipline» de Rameau, qualités qu’il reconnaît également dans la musique pour piano de Debussy. «En tant qu’innovateurs extraordinaires de l’harmonie et de la forme, avec une oreille unique pour la couleur et un sens aigu du théâtre, les deux compositeurs ont écrit une musique qui engage plus de sens que celle de l’ouïe», a-t-il observé. «Et les deux ont aimé donner à leurs compositions des titres qui stimulent l’imagination – la musique elle-même allant du purement programmatique à l’abstrait. Toutes ces choses informent la façon dont la musique de cet album a été sélectionnée et arrangée. Comme dans les albums précédents, cependant, j’ai laissé la musique elle-même me guider, plutôt que toute idéologie fixe. »

Debussy • Rameau ouvre avec «La Damoiselle Élue» de Debussy, une œuvre rarement jouée existant dans l’espace entre la vie et la mort, une conversation entre ceux qui ne peuvent pas converser. C’est un point de départ approprié pour cette conversation entre deux grands compositeurs – et l’ouvre-rideau parfait pour un nouvel album remarquable.

À propos de Víkingur Ólafsson

«Pianiste à couper le souffle» (Gramophone) Víkingur Ólafsson est devenu, en quelques années seulement, l’un des artistes les plus recherchés d’aujourd’hui. Debussy • Rameau suit son enregistrement 2019 acclamé par la critique Johann Sebastian Bach qui a été inclus dans de nombreuses listes d’albums de l’année, nommé l’un des plus grands enregistrements de Bach par Gramophone, et a remporté le prix du meilleur album instrumental et global de l’année au BBC Music Magazine Awards 2019. Au cours de cette même année remarquable, Víkingur Ólafsson a également été honoré aux Opus Klassik Awards, nommés Artiste de l’année du Gramophone et Artiste international de l’année de Limelight. Víkingur Ólafsson a récemment été nommé artiste associé du Southbank Center et sa saison classique 20/21 Southbank Center présente une musique s’étalant sur quatre siècles, dont des œuvres de Debussy • Rameau.

