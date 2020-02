Regardez Vixen jouer sur Monsters Of Rock Cruise

Séquences vidéo filmées par des fans de RENARDEdu 12 février à bord de cette année Monsters Of Rock croisière, qui a navigué de Fort Lauderdale au Belize, peut être vue ci-dessous (gracieuseté de Youtube utilisateur “VOYAGE POUR DES GIGS“).

En janvier 2019, RENARDE recruté FEMME FATALEc’est Lorraine Lewis comme son nouveau chanteur après le départ de Janet Gardner.

Lewis avait déjà joué avec RENARDE en mars 2018 à Durant, Oklahoma tout en Gardner se remettait d’une opération.

Antérieur à Lewis‘ajout de RENARDE, Roxy Petrucci (tambours), Partagez Ross (basse) et Bretagne Denaro (guitare) a promis de “développer la RENARDE héritage tout en restant fidèle à nos racines musicales. “

Parlant au “Music Mania” podcast l’été dernier, Lorraine a déclaré à propos de son ajout à RENARDE: “Tout d’abord, je suis tellement honoré et excité de faire partie de RENARDE. Ils sont un incontournable du rock and roll et du métal et des poussins qui rockent. Je suis très honoré d’être avec eux et d’être même invité à intervenir a été un grand honneur. J’espère que je fais du bon travail et j’espère rendre justice aux chansons, et cetera. J’adore être avec les filles. J’ai de l’histoire avec les filles, c’est sûr. Je reviens avec eux. Nous obtenions tous des offres de disques à la même époque, à l’époque des Sunset Strips. C’est juste incroyable de boucler la boucle, puis de passer du temps avec ces filles plus de 30 ans plus tard. J’ai l’impression que c’est une grande soirée pyjama chaque fois que nous sommes ensemble. C’est super amusant. “

On lui a demandé s’il était “facile” d’intervenir et de remplacer la frontwoman d’origine Janet Gardner, Lorraine dit: “Pour autant que je sache, RENARDE étant Partager et Roxy à ce stade, les membres d’origine, ils ne veulent jamais que cela se termine. Ils étaient définitivement tournés vers l’avenir et, ‘Okay, qu’est-ce qu’on va faire si Janet bails? Si Janet décide de faire quelque chose de différent? C’était une sorte de teaser pour moi, faisant le show de l’Oklahoma [in 2018]. J’ai tellement aimé ça. C’était en quelque sorte une de ces choses où cela prenait trop de semaines. Ils m’ont appelé deux semaines avant de Monsters Of Rock croisière 2018 et a dit: “ Hé, Janet pourrait ne pas faire ce spectacle. Pourriez-vous le faire avec nous? Parce qu’elle avait l’anévrisme. J’ai dit: «Regardez, laissez-moi regarder le matériel. Je veux vraiment vous aider. “”

Elle a continué: “Janet chante certainement beaucoup plus haut que moi naturellement. Janet a une voix angélique. Je suis un peu plus bas vocalement et un peu rauque, et juste un peu différent comme chanteur. J’étais un peu nerveux, pour vous dire la vérité. J’étais, comme, ‘Oh dang. Comment vais-je prendre le relais pour Janet Gardner? J’ai vraiment fait mes devoirs. J’ai vraiment passé beaucoup de temps avec les chansons parce que je voulais vraiment faire le meilleur travail possible. Je les ai tous appris et j’ai fait le show de l’Oklahoma, et dans l’ensemble sans répétitions ni rien, ça s’est déroulé sans accroc. Ce fut le début; ce genre de jeter les bases de la possibilité de travailler ensemble à l’avenir. Je ne pensais pas vraiment que quelque chose de plus allait en sortir. Je pensais juste: “Ce n’est qu’une seule fois et c’est tout.” Puis, quand ils m’ont contacté en janvier et m’ont dit: ‘On dirait Janet pourrait partir. Que pensez-vous de l’adhésion RENARDE? Premièrement, j’étais excité par la lune, puis nerveux comme l’enfer. Parce que j’étais, comme, encore une fois je ne suis pas Janet Gardner. je suis Lorraine. Je sais chanter comme Lorraine. Je fais de mon mieux pour honorer les chansons et faire de mon mieux pour sonner, donner les chansons Janetla saveur, mais c’est toujours Lorraine en chantant Janet Gardner. C’est juste la vérité. Je sais que je fais du mieux que je peux. J’espère que les fans adorent ce que je fais. Ensuite, nous cherchons à rassembler de nouvelles musiques afin que ce soit une fusion des deux camps, essentiellement FEMME FATALE et RENARDE et en ajoutant Britt [[Denaro, guitare]. Nous allons être une toute autre machine une fois que cela commencera aussi, honorant toujours RENARDE du son.”

Gardner, qui a sorti son premier album solo éponyme en 2017, a annoncé la sortie de son groupe le 16 janvier 2019.

Gardner, Petrucci et Ross sont considérés comme faisant partie de RENARDEde la gamme classique, avec le guitariste fondateur Jan Kuehnemund, décédée d’un cancer en octobre 2013.

Gardner a contribué au chant RENARDEalbums studio les plus réussis sur le plan commercial – “Renarde” (1988), “Rev It Up” (1990) et “Mandarine” (1998) – ainsi que la dernière version du groupe, l’album live de 2018 “Live Fire”.



