Règlement d’un procès pour agression sexuelle contre RiFF RAFF

En novembre 2018, il a été signalé que RiFF RAFF allait être jugé dans une poursuite pour agression sexuelle de 12 millions de dollars résultant d’un incident présumé de 2014 dans un bordel du Nevada. Le procès a maintenant été réglé pour un montant non divulgué, selon les représentants de RiFF RAFF et le site Web du deuxième tribunal judiciaire du district de Washoe. Le tribunal a rejeté le procès avec préjudice aujourd’hui, confirment les documents consultés par Pitchfork.

L’incident de 2014 a impliqué une femme qui a choisi de passer par Jane Doe pour protéger son identité. Elle a affirmé que RiFF RAFF lui avait pris de l’argent et l’avait ensuite forcée à avoir des relations sexuelles avec lui pour le récupérer. L’accusateur a demandé 12 millions de dollars de dommages et intérêts pour couvrir les frais médicaux, la perte de salaire, les traumatismes physiques, émotionnels et psychologiques, les frais juridiques, etc. Lorsqu’elle est parvenue au sujet du règlement, l’équipe juridique de Jane Doe a refusé de commenter.

“RiFF RAFF a toujours nié qu’il y ait jamais eu de contact, sexuel ou autre, entre lui et le demandeur et a affirmé que les preuves médico-légales ou leur absence et d’autres témoignages oculaires confirmeraient catégoriquement son récit”, indique une déclaration du représentant de RiFF RAFF.

