Reine honorée de sa propre pièce officielle britannique

Queen a accumulé sa part de distinctions au fil des ans, mais lundi, ils ont reçu un honneur sans précédent – ils sont devenus le premier groupe de rock à recevoir leur propre pièce au Royaume-Uni. La Monnaie royale a annoncé qu’il s’agissait du premier opus de la collection «Music Legends». “C’est un grand moment” qui aurait pu l’imaginer? “Pour nous”, a déclaré Brian May dans un communiqué. «Lorsque nous avons commencé en tant que reine, même le premier échelon de l’échelle de reconnaissance semblait distant et inaccessible. Faire reconnaître notre groupe et célébrer notre musique de cette façon est très touchant – un véritable honneur. »Voir à quoi il ressemble ci-dessous.

“Queen était l’un des groupes les plus influents de leur génération, et leurs classiques intemporels sont toujours appréciés par des millions de fans à travers le monde”, a déclaré Nicola Howell, directrice commerciale de la Royal Mint. «C’est pourquoi nous sommes si heureux d’honorer leur grande contribution à la musique britannique avec leur propre pièce, qui sera la première fois qu’un groupe britannique sera célébré sur la monnaie britannique. La musique britannique est l’une de nos plus grandes contributions à la culture dans le monde, et ses musiciens comme Queen, qui sont à l’avant-garde dans ce domaine. Nous sommes impatients d’annoncer d’autres pièces dans notre nouvelle collection «Music Legends» plus tard cette année, marquant le travail d’autres musiciens britanniques exceptionnels. »

