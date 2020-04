Relapse Records lance une série d’enregistrements en direct de décès inédits

Relapse Records a lancé “Death: Non Analog – On Stage Series”.

À un moment où le monde a été contraint de faire une pause sur la musique live, Relapse Records et le DÉCÈS estate se sont réunis pour lancer une série de concerts live inédits, couvrant toute la carrière, qui touchent à toutes les époques et formations du groupe légendaire.

Dit Rechute: “Nous à Rechute espérons sincèrement vous voir tous à un concert, un festival ou une scène plus tôt que tard. Jusque-là, le label sortira un nouveau DÉCÈS concert toutes les deux semaines sur toutes les plateformes numériques au cours des prochains mois pour nous faire connaître partout. Le premier de cette série, ‘Death: Non Analog – On Stage Series – Montréal’ 95 ‘ est disponible dès maintenant.

“Le «Série sur scène» collection déniche divers DÉCÈS performances aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, au Mexique et plus encore. Que ce soit une rage underground de la vieille école à la sortie de ‘Scream Bloody Gore’ en ’87, ou un tour de force en Californie vers ’95 sur la ‘Symbolique’ visite, nous espérons que vous revisitez DÉCÈS avec nous et garder l’esprit du métal vivant en ce moment! “

DÉCÈS homme principal Chuck Schuldiner décédé le 13 décembre 2001 après une bataille contre le gliome pontique, un type rare de tumeur cérébrale.

Dans les années récentes, DÉCÈSLe catalogue de l’histoire a subi une campagne de réédition méticuleuse via Relapse Records.



