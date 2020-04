Relaxant ou sinistre? Voilà comment la représentation musicale des coronavirus sonne

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le COVID-19? Nous non plus, mais étrangement nous avons déjà la réponse … Dans un nouveau document de recherche, un scientifique américain a créé une représentation musicale du coronavirus. Et non, le “Cumbia del Coronavirus” n’est pas sorti.

La chanson a été créée par Markus J. Buehler, professeur d’ingénierie McAfee au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et aussi compositeur de musique expérimentale, classique et électronique. Complétant ainsi ses passions, elle partage aujourd’hui quelque chose de vraiment inhabituel avec le monde.

Arrivé sur sa page Soundcloud le mois dernier, Buehler a partagé la chanson intitulée “Coronavirus Spike Protein Viral Counterpoint”. Un nom aussi rare que la chanson elle-même, que certaines personnes et certains médias comme NME ont comparé à des sons comme celui de Four Tet et Bjork. Dans la description de la chanson, Buehler explique un peu comment il pourrait faire sonner ce virus:

“Bien que nous ne puissions pas voir de petits objets nanoscopiques comme des protéines ou d’autres molécules qui composent pratiquement toute la matière vivante, y compris nos cellules, tissus et agents pathogènes comme les virus, notre algorithme de calcul nous permet de rendre audible leur manifestation matérielle. ECette pièce est une représentation musicale de la séquence d’acides aminés et de la structure de la protéine de pointe du pathogène COVID-19 ″..

Pour que vous compreniez un peu mieux (ou moins pire) ce que Markus J.Buehler a fait était de rassembler un koto japonais à 13 cordes, des cloches et des flûtes, et à partir de là, le mouvement de chaque acide aminé était représenté par une note différente. Pendant ce temps, la vibration moléculaire est représentée par des mélodies changeantes qui représentent la géométrie hiérarchique de la protéine. Autrement dit, son mouvement et ses vibrations ont été combinés avec des notes et des progressions qui ont abouti à la «détente». Sinistre? chanson de presque deux heures «Viral Counterpoint of the Coronavirus Spike Protein».

Comme réflexion intéressante, l’ingénieur / musicien a terminé en disant: «Cet art musical nous apprend quelque chose sur la fine ligne entre la beauté de la vie et la mort en tant que pôle opposé. En écoutant la protéine, vous constaterez que la conception complexe produit des sons incroyablement intéressants et vraiment agréables et relaxants. ». Ici, nous laissons la chanson pour vous détendre au rythme du coronavirus: